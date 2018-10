Roxana Ciuhulescu, mesaj emoționant pentru soțul ei: ”El e cel care m-a făcut să retrăiesc senzații și…”

La câteva zile după ce s-a cununat religios cu alesul inimii sale, Roxana Ciuhulescu i-a transmis un mesaj extrem de emoționant lui Silviu Bulugioiu. Vedeta a publicat pe contul ei de Facebook mai multe fotografii de la nunta lor și i-a făcut și o declarație de dragoste celui care i-a devenit soț.

”Când am crezut că am uitat gustul fericirii, a apărut EL! Când am crezut că „familie” însemnă eu și fiica mea, a apărut EL! Când am crezut că nu voi retrăi sentimentul inegalabil de a zămisli o noua viață, a apărut EL!

EL e cel care m-a făcut fericită, el e cel cu care am realizat o nouă și frumoasă familie, EL e cel care m-a făcut să retrăiesc senzații și sentimente inegalabile! ?‍?‍?‍?

Mulțumesc Silviu, jumătatea mea! ?

Mulțumesc nașilor care au fost alături de noi din prima clipă! ??

Mulțumesc familiei care ne-a sprijinit dintotdeauna!

Mulțumesc prietenilor care ne-au fost alături în aceste momente frumoase (și nu numai)! ☺️

Așa e viața – frumoasă pentru noi! ✨"

Roxana Ciuhulescu, lună de miere atipică

Roxana Ciuhulescu și Silviu Bulugioiu s-au căsătorit și religios! Evenimentul a fost unul fastuos, presărat cu multe emoții și lacrimi de fericire. Iar acum urmează luna de miere pentru proaspeții însurăței. Va fi însă o lună de miere atipică deoarece Roxana și Silviu nu vor fi singuri ci împreună cu băiețelul lor și fetița vedetei pe care o are dintr-o căsnicie anterioară.

„Plecăm într-un loc cu mult soare, este săptăluna de miere, nu luna. Plecăm toți patru în vacanță pentru că bebelușul treuie alăptat și atunci îl luăm cu noi și dacă merge Cezar, merge și Ana.", a spus Roxana Ciuhulescu, într-o emisiune tv.