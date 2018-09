Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu plănuiesc nunta! Ce mărturisiri fără perdea a făcut “Mama Natură”

Invitată într-un platou de televiziune, Roxana Ionescu a dezvăluit câteva amănunte prețioase din viața de cuplu pe care o are alături de Tinu Vidaicu. Fosta asistentă TV nu a ocolit subiectul căsătorie și a mărturisit că ea și partenerul ei de viață se gândesc serios să facă marele pas.

Citește și: “Mama Natură”, atingeri fierbinți cu iubitul în văzul tuturor! Imagini exclusive cu Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu plănuiesc nunta

De câteva luni, Roxana Ionescu s-a mutat în Timișoara, unde Tinu Vidaicu deține o afacere. Focoasa blondină a spus că a meritat sacrificiul ei de a renunța la locul de muncă pe care îl avea în București ca să locuiască cu partenerul său de viață. Ea a subliniat că în perioada în care a lucrat în Bucureşti, ea a făcut naveta la Timişoara cu avionul în fiecare weekend.

“În ultimii cinci ani am făcut naveta, am fost navetistă de lux, aşa îmi plăcea mie să spun. Stau cu iubitul meu la Timişoara şi vin la Bucureşti când este cazul. Jobul meu, fostul meu job (n.r.: aşa s-au cunoscut). Uşor, uşor am început o colaborare, a urmat una personală şi uite aşa au trecut cinci ani. Are două cluburi.

Da, ne gândim şi la căsătorie, nu ştim încă când. Suntem foarte agitaţi, continuu plecăm, avem ceva de făcut. Ne-am propus să călătorim foarte mult. (…) Vorbim în fiecare zi la telefon, de văzut ne vedem mai rar (n.r. cu părinţii). Ne este dor, dar m-au înţşeles, m-au susţinut şi asta m-a ajutat foarte tare să merg mai departe, să merg pe drumul meu. (…). Aici e mai aglomerat. Din august de când am plecat…”, a povestit “Mama Natură” în cadrul unei emisiuni tv.

Citește și: Cu cearcăne și cu un look răvășit, Roxana Ionescu și-a făcut apariția singură la Untold. Motivul neașteptat pentru care iubitul nu a însoțit-o

Viitoarea soacră a Roxanei Ionescu, în culmea fericirii

De luni bune, Roxana Ionescu poartă pe inelarul de la mâna stângă inelul din aur alb. Potrivit unor surse, mama lui Tinu Vidaicu este doar cuvinte de laudă despre viitoarea noră și așteaptă cu emoție ziua în care cei doi își vor jura iubire la bine șli la rău.

Mai mult, viitoarea soacră a Roxanei Ionescu este mulțumită că fiul ei nu va pleca din Timișoara. De altfel, acest subiect a fost unul dintre cele discutate în clipa în care cei doi tineri au decis să își unească destinele.