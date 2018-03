“Mama Natură”, atingeri fierbinți cu iubitul în văzul tuturor! Imagini exclusive cu Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu

Roxana Ionescu și iubitul ei au poveste de dragoste presărată cu suișuri și coborâșuri. De când s-au decis să își oficializeze relația însă, cei doi par mai îndrăgostiți ca oricând. Paparazzii de la CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, i-au surprins recent într-un club de fițe din Capitală în timp se comportau de parcă ar fi fost în cuibușorul lor de nebunii.

Citește și: Cum arăta Roxana Ionescu la începuturile ei în showbiz! Făcea pictoriale incendiare

“Mama Natură”, așa cum a fost numită fosta asistentă TV, și Tinu Vidaicu sunt împreună de patru ani, iar peste câteva luni, ei vor avea nunta, potrivit unor apropiați. Cum probabil stau foarte bine la capitolul pregătiri pentru ziua cea mare, cei doi ies destul de des în cluburi. De curând, iubitul Roxanei Ionescu a venit în București ca să vadă ce îmbunătățiri poate aduce localului său din Timișoara. Afaceristul a îmbinat utilul cu plăcutul când a ieșit într-un club din Capitală, iar paparazzi de la CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, l-a surprins pe acesta în tandrețuri cu femeia iubită. Atât Roxana Ionescu, cât și Tinu Vidaicu nu au omis să își arate dragostea unul față de celălalt. Martorii au povestit că cei doi s-au sărutat pasional și au dansat foarte apropiați.

Citește și: Genial! Cu ce se ocupa Roxana Ionescu de cand nu mai apare pe sticla! Are jobul asta de 5 ani

“Am avut concediu o lună și am stat la Timișoara. Între noi este ceva puternic pentru că altfel nu ne-am fi împăcat de atâtea ori. Am avut câteva pauze pe durata relației. Când eram despărțiți, m-am gândit tot timpul la el. Ne-am împăcat de aproape un an. Acum ne înțelegem foarte bine. Am fost în Austria la schi, am luat niște cursuri pentru că Tinu se pricepe foarte bine. De când ne-am mutat împreună, i-am descoperit toată lenjeria.

Eu prefer să fac tot ce ține de casă pentru că sunt puțin obsedată. Dar recunosc că și el mă ajută, face cumpărături. Îmi place enorm să stea cu mine când gătesc. I-am cunoscut părinții, ei sunt mai nerăbdători ca noi să ne căsătorim. Dar noi nu grăbim. Nu vreau să fiu gravidă când nu suntem căsătoriți. Nu ne-am logodit, dar frumusețea relației nu ține de inel. Facem naveta între Timișoara și București”, a spus Roxana Ionescu la un post de televiziune.

Viitoarea soacră a Roxanei Ionescu, în culmea fericirii

De câteva luni bune, Roxana Ionescu poartă pe inelarul de la mâna stângă inelul din aur alb. Potrivit unor surse, mama lui Tinu Vidaicu este doar cuvinte de laudă despre viitoarea noră și așteaptă cu emoție ziua în care cei doi își vor jura iubire la bine șli la rău.

Citește și: Roxana Ionescu, sărbători alături de „socrii” săi! Cum s-a îmbrăcat „Mama Natură” când a mers la părinţii lui Tinu Vadaicu

Mai mult, viitoarea soacră a Roxanei Ionescu este mulțumită că fiul ei nu va pleca din Timișoara. De altfel, aceast subiect a fost unul dintre cele discutate în clipa în care cei doi tineri au decis să își unească destinele. Rămâne de văzut dacă după nuntă cei doi vor locui împreună în Timișoara sau Roxana va face naveta între orașul în care Tinu are afaceri și București.