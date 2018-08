Cu cearcăne și cu un look răvășit, Roxana Ionescu și-a făcut apariția singură la Untold. Motivul neașteptat pentru care iubitul nu a însoțit-o

Deși în urmă cu o seară, Roxana Ionescu și iubitul ei au fost surprinși în ipostaze tandre la Untold, în ultima noapte a celebrului festival, vedeta și-a făcut apariția fără Tinu Vidaicu. “Mama Natură” a mărturisit în cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, de ce logodnicul ei nu a însoțit-o.

Roxana Ionescu, încercănată în ultima seară de la Untold

Înainte de lăsarea întunericului, Roxana Ionescu a venit să ia pulsul atmosferei de la Untold împreună cu prietena ei, Giulia Anghelescu. Vedeta avea părul prins într-un coc și cearcăne, semn că a petrecut ceva la festivalul de muzică electronică. Întrebată de ce nu este iubitul său cu ea, “Mama Natură” a dezvăluit că acesta a preferat să mai rămână puțin la hotel ca să se odihnească și, ulterior, să vină și să petreacă până în zori împreună cu ea și prietenii lor.

“Voi știți mai bine, c-am văzut că m-ați prins! E super, e super tare, e frumos, ne pregătim pentru ultima seară. (…).Acum (n.r.: anul acesta) mi s-a părut că au fost cei mai mulți oameni. Noi nu am stat în toate zilele, am stat doar joi și aseară am ajuns destul de târziu, în seara asta sperăm să prindem mai mult. Dar foarte mulți oameni, foarte mulți cunoscuți, din ce în ce mai mulți oameni, nu știu… Doamne-ajută să o ducă mult! (…). Dinu e bine, până la hotel – se odihnește pentru ultimul party din seara asta. (…). Și pe mine Giulia. Nu, deci, scenele sunt spectaculoase, tot ce înseamnă food truck-urile, barurile, totul, totul (…)”, a declarat Roxana Ionescu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Giulia Anghelescu a bifat experiența Untold Festival 2018

Deși e prinsă cu filmările pentru o peliculă în care vor apărea mai mulți artiști și actori de la noi, Giulia Anghelescu și-a făcut timp ca să vină în ultima zi a festivalului de muzică electronică, organizat pe Cluj Arena.

“Pe mine m-a atras Roxana. (…). La mine a fost scurtă experiența de la Untold, am venit într-o singură zi – astăzi abia am reușit să vin, pentru că filmez pentru un lungmetraj și nu am reușit să ajung. (…).”, a mărturisit Giulia Anghelescu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Viitoarea soacră a Roxanei Ionescu, în culmea fericirii

De câteva luni bune, Roxana Ionescu poartă pe inelarul de la mâna stângă inelul din aur alb. Potrivit unor surse, mama lui Tinu Vidaicu este doar cuvinte de laudă despre viitoarea noră și așteaptă cu emoție ziua în care cei doi își vor jura iubire la bine șli la rău.

Mai mult, viitoarea soacră a Roxanei Ionescu este mulțumită că fiul ei nu va pleca din Timișoara. De altfel, aceast subiect a fost unul dintre cele discutate în clipa în care cei doi tineri au decis să își unească destinele. Rămâne de văzut dacă după nuntă cei doi vor locui împreună în Timișoara sau Roxana va face naveta între orașul în care Tinu are afaceri și București.