Roxana Nemeș s-a răzgândit și a ”atacat”! CANCAN.RO are imaginile! Uite tricoul, nu e tricoul!

Roxana Nemeș și-a făcut apariția în mall Băneasa. Revenea, de fapt, acolo, pentru că s-a răzgândit! Vedeta își cumpărase un tricou, dar ceva s-a întâmplat și … a ”atacat”. Schimbul l-a dorit Roxana, care a intrat la ”negocieri” cu omul de la casa de marcat. Paparazzii CANCAN.RO au fost pe fază și au tras imaginile pe care vi le prezentăm, în exclusivitate.

Roxana Nemeș a dat o fugă în centrul comercial amintit, pentru o sesiune de schopping. A luat la rând raioanele și avea să găsească ceva pe gustul ei. Un tricou de la Collective i-a sărit în ochi și l-a cumpărat. Doar că acasă avea să-și dea seama că nu e chiar ce îi trebuia. Fie modelul nu i-a mai plăcut, fie mărimea nu s-a potrivit. Așa că a revenit în mall, pentru a-l schimba.

A ajuns acolo și a intrat în vorbă cu băiatul de la casa de marcat. În același timp, telefonul i-a sunat și a răspuns. Pe două fronturi a luptat Roxana, dar, până la urmă, a biruit. Tricoul i-a fost schimbat și, bucuroasă, a părăsit Collective-ul și țintă acasă s-a dus. Unde, probabil, a descoperit că abia atunci făcuse alegerea cea bună.

Roxana Nemeș se pregătește să devină mămică

Vedeta dezvăluia, de curând, că vrea să aducă pe lume un bebeluș, iar în acest sens ”muncește” mult cu soțul ei, Călin Hagima. Avea să dezvolte!

CITEȘTE ȘI: ROXANA NEMEȘ, JIGNITĂ PE REȚELELE SOCIALE, DUPĂ CE S-A FOTOGRAFIAT ALĂTURI DE SOȚUL EI, CĂLIN HAGIMA: “VEZI CĂ TE MĂNÂNCĂ MOȘUL!”

„Noi muncim de mult timp în sensul ăsta. Nu mai am răbdare, vreau să fiu mamă tânără, să fiu prietenă cu copilul meu. E momentul perfect pentru asta. Ne dorim foarte mult să devenim părinţi”, a spus Roxana Nemeș.

Roxana Nemeș și Călin, despărțire pentru un an

Cei doi nu au avut numai zile de armonie împreună. Au fost despărțiti timp de un an, moment în care artista nu s-a dat bătută și a sperat la o împăcare cu cel care i-a devenit soț. ”Acum cinci ani am fost despărţiţi. Un an. Din afară privind, mi s-ar părea ciudat să te mai împaci după un an. Eu lupt şi încerc, iar atunci când nu mai e cazul, nu mai e cazul. Dar nu ne-am despărţit pentru că nu ne iubeam sau pentru că a greşit unul dintre noi cu ceva. Nu ştiu: suntem amândoi Berbeci, ne dădeam cap în cap. Şi la un moment dat zici: “Gata!”.

Dar totul se întâmplă cu un scop, iar pe mine perioada aia m-a maturizat foarte tare şi mi-am dat seama ce vreau. Ştiam pe cine vreau, ştiam că pe el îl vreau: în acel an, cred că-n fiecare zi m-am gândit la el. Dar n-am mai vorbit deloc cu el. Ne-am reîntâlnit după ce mi-am cumpărat un apartament şi l-am rugat să mă ajute cu un lucru.

NU RATA: ROXANA NEMEȘ S-A CĂSĂTORIT CU ALESUL INIMII EI. CE ROCHIE A ALES CÂNTĂREAȚA PENTRU ZIUA CEA MARE

Ne-am revăzut şi a fost ca şi cum nu ne-am fi despărţit deloc. M-a ajutat foarte mult perioada aceea, m-am focusat foarte tare pe mine şi pe ceea ce-mi doresc, m-a maturizat foarte mult şi mi-am dat seama de ceea ce este important în viaţă”, a declarat Roxana Nemeș pentru okmagazine.ro.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.