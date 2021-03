Roxana Nemeș, componenta echipei Faimoșilor de la Survivor, are probleme grave de sănătate și riscă să iasă din competiția care se desfășoară în Republica Dominicană.

Vedeta a aflat, în urma unor analize mai amănunțite, că are probleme cu bila. Concurenta trece prin momente grele și are nevoie de tratament.

„Vreau să-i spun Roxanei «bine ai revenit». Cum te simți?”, o întreabă prezentatorul emisiunii.

Faimoasa spune că nu trece prin cel mai bun moment al ei, mărturisind că-și pune sănătatea pe primul loc.

„Aș vrea să spun că mă simt foarte bine. Din păcate, din ce am înțeles, am făcut niște analize și nu sunt în cel mai bun moment al meu. Am niște probleme cu bila, nu mă știam cu astfel de probleme până acum.

O să trebuiască să fac un tratament, să nu ajung la operație sau la mai rau și am nevoie de odihnă din ce am înțeles.

Sunt înapoi în echipă, momentan, însă cea mai importantă este sănătatea” a spus Roxana Nemeș, la Kanal D.

Este în conflict direct cu Andreea Antonescu

Roxana Nemeș este foc și pară după ce Andreea Antonescu și Elena Marin au nominalizat-o să plece acasă. Faimoasa spune că de la ele nu s-ar fi așteptat.

„Din nou mi-am mai luat o lecție, că aici ne luăm lecții în fiecare zi. Atunci când nu știe ce să se facă cu votul, aruncă spre Nemeș, că ea știe să le primească. Uite așa le încasez eu frumos și de la persoane de la care nu m-aș aștepta.

Poate acum, cu a doua lecție primită și la câteva zile distanță, o să văd și eu și sigur o să votez altfel de acum înainte.

Nu am discutat cu Andreea, că nu știu dacă se simte sau face pe proasta și Elena la fel. Nu-mi plac prefăcătoriile. Nu că ne-am fi unit fetele că a venit Andreea, dar am zis să ne dăm o șansă.

Nimic, din contră. La momentul când vorbeau băieții cu Andreea, Elena vine la Nemeș dacă poate să stea lângă mine.

Spune că nu mai înțelege, că toată lumea s-a pus pe ea și de ce Zanni are treabă cu ea. Eu i-am spus că „nu știu ce vrei să auzi de la mine, săraca? Nu o să-ți zic!’, a declarat Roxana Nemeș.

