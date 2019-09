Roxana Prințesa Ardealului, mesaj dur pentru femeile care îi critică relația cu vedeta Kanal D

Îndrăgita artistă a postat un mesaj pe pagina de socializare pentru cele care o critică! Roxana Prințesa Ardealului a ajuns să fie judecată și criticată din toate părțile după ce a anunțat că s-a împăcat cu Rusu, fost concurent la “Puterea dragostei”, show-ul fenomen de la Kanal D prezentat de Andreea Mantea. Mai mult, cei doi au anunțat recent că urmează să devină părinți.

Roxana Rotar – pe numele din buletin – este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din muzica de petrecere din România, dar, din păcate, ca orice artist, are parte și de critici și răutăți din partea oamenilor. Cu toate acestea, cunoscuta artistă știe cum să-i pună mereu la punct pe răutăcioși și nu bagă în seamă, niciodată, gurile rele care vorbesc urât despre ea.

Artista este, pur și simplu, sătulă de toți cei care își dau în fiecare zi cu părerea despre viața ei. Roxana le-a transmis tuturor un mesaj clar: “Aud comentarii de genul “nu am ales bine”… Eu știu ce am acasă, nu am ales faimă, bani și opulență, dar se pare fetelor că doar asta vă interesează! Nu vă gândiți decât la vedetism și nu aveți nimic în cap… Eu am ales un om simplu, cu care să îmi întemeiez o familie și da sunt împlinită, fericită și iubită spre deosebire de voi, care sunteți mințite și înșelate. Eu zic să vă uitați la voi, înainte să mă judecați pe mine, sunt prea bine și nu îmi pasă de voi!”, a scris Roxana Prințesa Ardealului pe rețeaua de socializare.

“Lumea e invidioasă și rea”

Evident, admiratorii artistei nu au stat cu mâinile în sân și i-au transmis acesteia gânduri bune și mesaje foarte frumoase. “Draga mea, voi să fiți fericiți! Lumea mereu va vorbi, cei cărora le lipsesc ce aveți voi și vă invidiază o să fie cei ce vor judeca relația voastră! Așa că lăsați lumea să vorbească și voi iubiți-vă infinit că sunteți minunați împreună!”, “Sarcină ușoară! Nu lua în seamă ce zice lumea prea tare pui la suflet. Si nu merită efortul să te enervezi pentru niște nesimțite care nu au de lucru acasă și își caută în viata altora. Pentru că lumea este rea și invidioasă. Să te respecte, să te iubească restul nu contează. Te pup frumoasooo!”, “Lumea e invidioasă și rea gura lumii nu o astupă nimeni draga mea, ai grijă de tine și familia ta, va iubim mult!”, “Roxana, de ce bagi în seamă toate rapandulele? Tu nu vezi că le roade invidia! Tu stai liniștită mai ales acuma că ești însărcinată! Felicitări și lasă lumea să vorbească că tu știi ce e mai bine pentr tine! Sarcină ușoară!”, “Ca de obicei! Se găsesc să se bage ca musca în lapte. Sunt persoane care cred că dragostea o întreții cu bani și lucruri materiale, că frumusețea e veșnică și totul e roz. Fiecare alege după sufletul lui, nu bani, nu avere sau altele, doar dragoste și înțelegere. Nu contează vârsta, felul în care arată un om, contează ce e în sufletul lui, dacă te iubește și te respectă, vă înțelegeți, vă ajutați unul pe altul la bine și la greu ce trebuie mai mult? 🙄 Sarcină ușoară, să ai un bebe frumos, sănătos și voinic. ❤ Multă iubire și de gura lumii să nu te intereseze!”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de Roxana de la fani.

Roxana Prințesa Ardealului a anunțat că este însărcinată

Roxana Prințesa Ardealului o să aibă băiețel şi este extrem de fericită. Chiar dacă în momentul în care a aflat că e însărcinată era despărțită de iubitul ei, vestea că vor fi părinți i-a împăcat și acum se declară un cuplu împlinit. “Totul a fost pe neașteptate m-a luat prin surprindere, chiar m-a șocat un pic. Nu a fost ceva plănuit, pur și simplu s-a întâmplat. Sunt bucuroasă că voi deveni mamă pentru prima oară și mă bucur că va fi băiețel, îmi doream ca primul copil să fie băiat. Am păstrat totul secret spre binele copilului, am vrut să mă asigur că totul e ok și că bebe este perfect sănătos. Cred că orice femeie ar fi făcut la fel, s-ar fi gândit la binele copilului. Lui Florin nu i-a venit să creadă când l-am anunțat, dar s-a bucurat foarte tare, fiind primul copil, este o binecuvîntare de la Dumnezeu!”, a declarat Roxana Prințesa Ardealului.