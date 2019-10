Roxana Vancea, îndrăgostită până peste cap! Bruneta s-a lăsat fotografiată în timp ce…

Roxana Vancea are cu ce se lăuda! De ceva vreme și-a găsit din nou fericirea în brațele unui bărbat extrem de bine cunoscut în lumea celor care iubesc sportul. Deși a fost foarte discretă până acum, bruneta l-a prezentat oficial pe iubi pe rețelele de socializare.

Vedeta a publicat o nouă fotografie în care apare în brațele musculoase ale iubitului ei, iar alături a scris: „Brațele astea 🤤🤤❤️”. Se poate observa în imagine că cei doi au o foarte mare pasiune în comun, mai exact sportul.

Imaginea a strâns rapid aprecieri din partea fanilor Roxanei Vancea, semn că aceștia se bucură că vedeta și-a găsit un partener și că este din nou fericită.

Roxana Vancea a făcut atletism

Roxana Vancea mărturisea, într-un interviu, că de mică i-a plăcut sportul. De altfel, a făcut atletism și a avut ca țintă Facultatea de Educație Fizică și Sport.

“Am făcut atletism şi mereu mi-am dorit să fac facultatea de sport, iar în Bucureşti am venit strict pentru acest lucru. Nu mă gândeam că o să am o carieră în televiziune şi o să ajung cunoscută. Eu privesc ceea ce fac acum ca pe o meserie. Cât eram la Neatza, eu lucram în paralel şi ca profesor de sport. Am predat la Maria Rosetti. Am renunţat la meseria de profesor, pentru că acum e mult mai OK, finaciar, ca program, ca tot. Profesorii câştigă foarte puţin, dar cred că lucrul acesta îl ştim cu toţii deja”, dezvăluia Roxana pentru ring. (VEZI AICI: ROXANA VANCEA A ”INCENDIAT” STRADA! A IEȘIT PÂNĂ LA PIAȚĂ ILEGAL DE MULATĂ ȘI…)

Roxana a devenit apoi chiar instructor de fitness cu acte în regulă:”Mă ocup doar de fete, iar dacă cineva mă vrea antrenor personal, cred că preţul meu ar fi de 200 de euro lunar. Am un preț corect”.