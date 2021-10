Ruby, dezvăluiri emoționante despre divorțul părinților ei: ”Am suferit, dar am refuzat să mă axez pe durere”

Ruby este una din cele mai sincere vedere din România, iar asta i-a adus simpatia unui număr mare de oameni. Recent, artista și-a dat frâu liber sentimentelor pe rețelele de socializare și a povestit, în lacrimi, cât de dureroase au fost clipele în care părinții ei au divorțat.

Ruby este o femeie sinceră și dezinvoltă, însă atunci când vine vorba de copilăria ei, lucrurile au fost mereu învăluite în mister. A fost crescută de bunica ei pe care o divinizează. Puțini sunt cei care știu că părinții ei au divorțat atunci când era adolescentă. La o vârstă fragedă și vulnerabilă, Ruby a încercat să-și dedice toată atenția carierei muzicale.

Pentru că și ea este om, artista a retrăit clipele dureroase chiar într-un taxi, acolo unde șoferul a reușit să o imprsioneze până la lacrimi cu povestea sa de viață:

”M-a emoționat un domn de Uber atât de tare.”, le-a transmis Ruby fanilor pe Instagram.

”Am suferit, dar am refuzat să mă axez pe durere”

Evenimentele s-au întâmplat fulgerător în viața lui Ruby. Vedeta a reușit să treacă peste despărțirea părinților cu ajutorul muzicii. Și-a găsit refugiul în notele muzicale, iar asta i-a adus succesul de acum. A suferi și a suspinat, însă nu a făcut din asta o tragedie și a refuzat să se axeze pe drama din viața ei:

”Eram conștientă de probleme și de o posibilă despărțire, însă s-a întâmplat când eram deja măricică. Aveam deja visele mele, perspectiva mea despre viață. Am suferit, dar am refuzat să mă axez pe durere. Am depășit momentul și am înțeles că în viață astfel de lucruri se întâmplă și nu se întâmplă doar în familia mea, din păcate. Nimic nu e veșnic!”, a declarat Ruby.

Sursa foto: Arhiva CANCAN