Ruby le-a stins lumina, când și-a spălat mașina: “Să vii în Medgidia, că…”

Ruby a încins imaginația fanilor cu un videoclip provocator! Cântăreața s-a filmat în timp ce spăla mașina, dar nu s-a rezumat doar la o simplă curățire, ci a făcut un show incendiar cu un prosop și… multă spumă. Bruneta s-a lăsat surprinsă în mai multe ipostaze, iar autoturismul a fost „accesoriul perfect”. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Artista a primit atât complimente, cât și mesaje ironice.

Ruby este foarte activă în mediul online, fiind urmărită de peste 1,4 milioane de oameni. Bruneta postează constant imagini și videoclipuri cu ea. De cele mai multe ori, apare în ipostaze extrem de provocatoare. Recent, a încins din nou internetul cu un filmuleț surprinzător.

Cum au reacționat internauții la filmulețul postat de Ruby

Ruby și-a obișnuit fanii cu imagini sexy. Vedeta are o siluetă de invidiat, așa că nu se ferește să își arate formele apetisante și abdomenul cu pătrățele. Recent, ea a publicat un nou filmuleț care a încins imaginația fanilor.

„Are fata mare haz”, a notat Ruby în descrierea filmulețului, pe Instagram.

Cântăreața s-a filmat în timp ce spăla mașina, dar nu s-a rezumat la o simplă curățire. A ales o ținută sexy, neagră, și s-a apucat de treabă. Pe parcursul videoclipului, chiar a renunțat la una dintre piesele vestimentare.

Ruby a luat și un prosop și a început să se miște lasciv prin spuma cu care era acoperit autoturismul. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. În timp ce unii au complimentat-o, alții nu s-au putut abține de la ironii.

„Parcă acum nu îmi mai este așa frig”/ „Să vii să îmi speli și mie mașina”/ „Una dintre cele mai frumoase și sexy românce”/ „Să vii în Medgidia, îți spălăm noi mașina”/ „Dezmembrări”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

Ruby a reușit mereu să se mențină în formă maximă. În urmă cu ceva timp, cântăreața a mărturisit că nu ține dietă, dar sportul o ajută foarte mult să își păstreze silueta. Bruneta merge foarte des la sala de fitness.

„Merg la sală. Mănânc ce am chef, când am chef, sunt foarte pofticioasă, dar se consumă foarte mult pentru că eu când trebuie să fac ceva mă stresez foarte tare și cred acolo se duc kilogramele. Stresul topește grăsimea, dar și un regim echilibrat, ceea ce eu nu am, și mersul la sală care este foarte sănătos. Sportul ne nobilează, fără mâncare, fără suc care este licoarea mea preferată. Beau numai suc, spre rușinea mea. Am pielea uscată din cauza asta și poate de aia sunt și așa slabă. Nu beau apă absolut deloc, nici noaptea, dacă mi se face sete deschid o cutie de suc și o beau”, a spus Ruby, în urmă cu mai mult timp.

