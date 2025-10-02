S-a aflat! Ce a făcut Mihai Lungu cu banii care au fost donați pentru înmormântarea Ioanei Popescu

Mihai, iubitul Ioanei Popescu, a primit bani pentru înmormântare? Ioana Popescu a plecat din viață la doar 47 de ani, lăsând în urmă un gol profund și multe vise neîmplinite. Cunoscuta jurnalistă a fost mereu o persoană specială, apreciată pentru energia ei, pentru pasiunea cu care aborda lucrurile și pentru felul în care știa să pună în evidență frumusețea, atât în activitatea ei din televiziune, cât și prin pasiunile personale. Unul dintre visele ei era legat de lumea modei.

Ce a făcut iubitul Ioanei Popescu cu banii primiți pentru înmormântare

Ioana iubea eleganța și tot ceea ce însemna rafinament. În trecut, a reușit să aibă un impact în acest domeniu prin o colecție de rochii de seară care a fost apreciată. Recent, se pregătea pentru o nouă colecție, de această dată de rochii de mireasă, un proiect pe care îl vedea ca pe un vis de suflet, pe care dorea să-l finalizeze și să-l lanseze cât mai curând.

Nu exista o familie apropiată care să își asume imediat organizarea funeraliilor, iar trupul ei riscase să rămână în grija statului. Prietenii și apropiații au încercat să se organizeze. Mihai, iubitul Ioanei Popescu, a apelat la sprijinul comunității, cerând ajutor financiar pentru acoperirea cheltuielilor. O parte din banii primiți au venit sub forma donațiilor, dar sumele nu au fost mari.

Bărbatul a recunoscut că ar fi primit 600 de lei de la o persoană pentru ajutor la înmormântare, însă se pare că nu ar fi contribuit cu nimic în mod concret. Singurul lucru pe care l-a făcut pentru funeralii, cu suma primită, a fost să cumpere o coroană, care probabil a costat în jur de 200 de lei, iar restul banilor i-a folosit pentru cazare, cel mai probabil nu la un hotel de cinci stele.

„Ea nu a vrut ca lumea să știe că are o relație cu mine. Nu a vrut să se afișeze cu mine (…) Ea mi-a spus că nu avea bani (…) A donat cineva, în jur de 600 de lei, am cumpărat o coroană și am stat la hotel”, a declarat Mihai, la Viața fără filtru.

Înmormântarea a avut loc în cele din urmă pe 1 octombrie 2025, cu ajutorul Marei Bănică, cu o prezență redusă de oameni. Ioana nu a fost însoțită pe ultimul drum de rude apropiate, ceea ce a făcut ca despărțirea de ea să fie și mai dureroasă pentru cei care i-au fost alături în ultimii ani.

