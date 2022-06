S-a aflat! Cine este bărbatul care o sprijină pe Alina Sorescu, după divorțul de Alex Ciucu

Alina Sorescu trece printr-o perioadă extrem de dificilă din viaţa sa. Artista divorţează de tatăl copiilor săi, însă nu este singură în toată această situaţie pe care o traversează. Recent, artista a dezvăluit cine îi este alături şi cine o sprijină necondiţionat.

Alina Sorescu şi Alexandru Ciucu au decis să pună capăt căsniciei lor, iar vestea a venit ca un şoc pentru fanii acestora. Pe lângă divorţ, cei doi nu s-au înţeles nici în privinţa celor două fetiţe pe care le au împreună. După un proces în faţa magistraţilor, cântăreaţa a avut câştig de cauză însă, soțul ei nu are de gând să renunţe prea uşor la custodia fetiţelor.

Deşi se confruntă cu multe probleme, vedeta a mărturisit în cadrul unui interviu recent faptul că are parte de sprijinul unei persoane extrem de dragi din viaţa sa.

„Am multă susținere în această perioadă, căci și sunt și multe mame care probabil au trecut prin ce trec eu și mă înțeleg. Tatăl meu, care m-a însoțit mereu, și la spectacole, mă ajută și mă sprijină și acum.

Trebuie să exist cumva, în showbiz, m-am concentrat pe muzică și merge bine, am lansat câteva piese, vom avea și un concert. Aștept termenul la recurs, care va fi curând. Fetele mele sunt bine, au luat vacanță. Poate vom merge și în vacanțe, pe aici, pe aproape, prin țară, totul depinde de recurs. Până nu se încheie recursul nu pot să fac planuri”, a declarat Alina Sorescu pentru ego.ro .

Ce spune Alina Sorescu despre o nouă relaţie

Deşi este prea devreme să se gândească la acest lucru, artista vrea să-și refacă viața. În prezent însă, pe primul loc se află cele două fetiţe, iar apoi cariera pentru care a muncit din greu.

„N-aș spune nu niciodată. Nu mă gândesc acum la asta. Prioritatea mea sunt fetițele. Este firesc să-mi doresc să fim bine, să fim fericite. Nu mă gândesc departe, divorțul nici nu a început să aibă loc”, a explicat Alina Sorescu, la un post de televiziune.

Cine ar fi presupusa amantă a lui Alex Ciucu

Înainte să se afle de divorț, Alexandru Ciucu a fost surprins în compania unei blonde misterioase, în urmă cu un an. Mai cu seamă, în luna mai, partenerul Alinei Sorescu a fost surprins chiar cu o prietenă bună de-ale artistei! Prietena apropiată acesteia deține un salon de hairstyling în zona Nordului.

La momentul respectiv, Alexandru Ciucu plecase pe litoral, în lipsa parteneri sale, Alina Sorescu. Atunci, artista a fost întrebată dacă ar avea de gând să se separe de designer. Atunci, fără să stea pe gânduri, a mărturisit: ”Eu sunt destul de obișnuită cu lumea asta. Celebritatea, într-adevăr, nu este ușor de dus pe umeri. Sunt în lumina reflectoarelor de când eram copil. Sunt învățată cu astfel de situații. Vreau să-mi văd mai departe de activitate și familie. Nu am fost cu el la mare pentru că am fost foarte ocupată cu școala de muzică și una dintre fete a avut febră, așa că am stat cu ea. Alex a fost la golf și la întoarcere s-a oprit în Mamaia. Nu mă deranjează bârfele, pentru că sunt obișnuită. Lumea mondenă e mică”.