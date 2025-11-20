Acasă » Știri » S-a aflat! Cine face, de fapt, urmele de pantof de pe tavanele parcărilor din Vegas

S-a aflat! Cine face, de fapt, urmele de pantof de pe tavanele parcărilor din Vegas

De: Irina Vlad 20/11/2025 | 15:02
S-a aflat! Cine face, de fapt, urmele de pantof de pe tavanele parcărilor din Vegas
parcările cazinourilor din Las Vegas au urme de pantofi pe tavan/ sursă foto: social media

În Vegas, este ciudat de obișnuit să vezi urme de pantofi pe tavanele parcărilor subterane. Personalul de securitate spune că acest lucru se întâmplă de obicei când oamenii încearcă să facă salturi înapoi, stând în mâini, sau să sară de pe mașini și grinzi și ajung să lovească tavanul, chiar dacă acest lucru este considerat un mit. Care este, de fapt, adevărul din spatele urmelor misterioase din parcările subterane?

Cum au ajuns urmele de pantofi pe grinzile transversale și tavanele parcărilor cazinourilor din Las Vegas? Răspunsul nu este chiar atât de interesant, dar noii veniți în oraș și turiștii sunt surprinzător de fascinați de ele. Chiar și o parte dintre localnici sunt intrigați de această practică.

Misterul urmelor de pantof de pe tavanele parcărilor din Vegas

Motivul este următorul: oamenii își scot pantofii, sar și lovesc traversele sau tavanele cu tălpile pantofilor. Uneori este o „competiție” între prieteni. Uneori este o provocare. Cele mai multe urme se găsesc în garajele cazinourilor și hotelurilor – practic, oriunde turiștii devin prea încrezători și puțin prea creativi.

Uneori este doar pentru că au văzut pe altcineva făcând asta o dată. După cum a spus un administrator al unei parcăi, cei mai mulți își lasă urmele de pantofi pe pereți atunci când sunt amețiti de aburii alcoolului.

Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
Așa apar, de fapt, urmele de talpă pe tavanele parcărilor din Vegas/ sursă foto: social media

Potrivit presei străine, acest obicei ar fi, de fapt, răspunsul din spatele mai multor nemulțumiri ale locuitorilor, însă nimeni nu știe concret cum și de ce a devedit o modă. De asemenea, în jurul acestei practici au apărut mai multe speculații și povești despre adolescenții din anii 1980 care ”marcau” parcările subterane ale mall-urilor din comitatul Miami-Dabe, din Florida, ca o modalitate de a-și marca teritoriul. Legende urbane similare sunt asociate și cu Chicago, Baltimore și Los Angeles.

Și, deși urme de pantofi pot fi găsite în parcările din toată țara (parcările celor nouă cazinouri din Atlantic City aveau astfel de urme încă din luna iunie 2024), Las Vegas pare să încurajeze acest comportament mai mult decât alte locuri. De-a lungul și de-a latul promenadei, în tot centrul orașului și chiar în majoritatea localurilor frecventate, parcările cazinourilor din Las Vegas au urme de pantofi pe tavan.

Că Las Vegas este capitala cazinourilor nu mai este o surpriză! Stai să vezi pe ce loc se află Bucureștiul

S-a curățat la cazinou: pagubă 500.000 €! Florin Salam a comis-o din nou, dar cu banii de la cămătari! Manelistul, luat în vizor de clanul Văncică

Tags:
Iți recomandăm
Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare întrebare la care românii vor răspuns
Știri
Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare…
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci de polițiști și jandarmi
Știri
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci…
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Mediafax
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Adevarul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este...
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
Digi24
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Mediafax
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina
Digi 24
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul...
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
Digi24
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul...
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
go4it.ro
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Descopera.ro
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare ...
Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare întrebare la care românii vor răspuns
Nu se desparte de el! Prezentatoarea de la Pro TV, obicei bizar
Nu se desparte de el! Prezentatoarea de la Pro TV, obicei bizar
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit ...
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci de polițiști și jandarmi
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. ...
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. Cine era Marinela, de fapt
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3, fără să știe. Avocatul ...
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3, fără să știe. Avocatul familiei rupe tăcerea și cazul se complică!
Vezi toate știrile
×