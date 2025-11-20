S-a aflat! Cine face, de fapt, urmele de pantof de pe tavanele parcărilor din Vegas

În Vegas, este ciudat de obișnuit să vezi urme de pantofi pe tavanele parcărilor subterane. Personalul de securitate spune că acest lucru se întâmplă de obicei când oamenii încearcă să facă salturi înapoi, stând în mâini, sau să sară de pe mașini și grinzi și ajung să lovească tavanul, chiar dacă acest lucru este considerat un mit. Care este, de fapt, adevărul din spatele urmelor misterioase din parcările subterane?

Cum au ajuns urmele de pantofi pe grinzile transversale și tavanele parcărilor cazinourilor din Las Vegas? Răspunsul nu este chiar atât de interesant, dar noii veniți în oraș și turiștii sunt surprinzător de fascinați de ele. Chiar și o parte dintre localnici sunt intrigați de această practică.

Misterul urmelor de pantof de pe tavanele parcărilor din Vegas

Motivul este următorul: oamenii își scot pantofii, sar și lovesc traversele sau tavanele cu tălpile pantofilor. Uneori este o „competiție” între prieteni. Uneori este o provocare. Cele mai multe urme se găsesc în garajele cazinourilor și hotelurilor – practic, oriunde turiștii devin prea încrezători și puțin prea creativi.

Uneori este doar pentru că au văzut pe altcineva făcând asta o dată. După cum a spus un administrator al unei parcăi, cei mai mulți își lasă urmele de pantofi pe pereți atunci când sunt amețiti de aburii alcoolului.

Potrivit presei străine, acest obicei ar fi, de fapt, răspunsul din spatele mai multor nemulțumiri ale locuitorilor, însă nimeni nu știe concret cum și de ce a devedit o modă. De asemenea, în jurul acestei practici au apărut mai multe speculații și povești despre adolescenții din anii 1980 care ”marcau” parcările subterane ale mall-urilor din comitatul Miami-Dabe, din Florida, ca o modalitate de a-și marca teritoriul. Legende urbane similare sunt asociate și cu Chicago, Baltimore și Los Angeles.

Și, deși urme de pantofi pot fi găsite în parcările din toată țara (parcările celor nouă cazinouri din Atlantic City aveau astfel de urme încă din luna iunie 2024), Las Vegas pare să încurajeze acest comportament mai mult decât alte locuri. De-a lungul și de-a latul promenadei, în tot centrul orașului și chiar în majoritatea localurilor frecventate, parcările cazinourilor din Las Vegas au urme de pantofi pe tavan.

