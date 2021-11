S-a aflat cine moşteneşte, de fapt, averea lui Petrică Măţu Stoian! Avem „testamentul” artistului

Moartea fulgerătoare a lui Petrică Mîțu Stoian a lăsat un gol imens în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut. După decesul regretatului artist mulţi s-au întrebat cine va moşteni averea acestuia. Interpretul a divorțat în 2012 de soţia sa, iar de atunci nu s-a mai recăsătorit și nici nu are copii.

Petrică Mîțu Stoian și Carmen Mihaela au fost căsătoriți 16 ani, dar în 2012 au decis să o ia pe drumuri separate. Despre divorţul celor doi nu s-a ştiut nimic, până în momentul în care artistul a decis să vorbească.

„Eu şi Carmen am hotărât de comun acord să ne separăm. Nu am vrut să batem toba pe tema asta. Am intentat acţiunea de divorţ în decembrie anul trecut şi am avut termen pe 18 ianuarie”, spunea artistul, în urmă cu 9 ani.

În 2020, cântărețul de muzică populară a fost într-o relaţie, însă nu şi-a mai dorit să se recăsătorească. În acelaşi timp, acesta a dezvăluit că nu şi-a dorit copii.

„În privința recăsătoriei, timpul meu a trecut! Eu sunt la jumătatea vieții. Îmi este foarte bine așa, am o relație, sunt foarte bine și mi-aș dori să rămână așa. Lucrurile se fac la timpul lor, copiii se fac la timpul lor”, spunea Petrică Mîțu, în 2020.

CITEŞTE ŞI: SORA LUI PETRICĂ MÎȚU STOIAN, MĂRTURII CUTREMURĂTOARE ÎN FAȚA PROCURORILOR. CE I-A SPUS INTERPRETUL, CHIAR ÎNAINTE SĂ-ȘI DEA ULTIMA SUFLARE

În ceea ce priveşte moştenitorii săi, Petrică Mâțu Stoian vorbea de nepoții lui sugerând întotdeauna că acestora le va rămâne totul.

„Dacă s-a întâmplat să n-am un urmaș, asta este. Nu sunt singurul. Sunt oameni mari, conducători de state care nu au urmași. Nu e un capăt de țară. Sunt destui nepoți alături de mine. Cine e aproape de mine, mă iubește și mă respectă are toată dragostea mea. Cine nu, la revedere”, a povestit Mîțu Stoian.

Petică Mâțu Stoian s-a stins din viață

Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață la numai 61 de ani. Acesta a fost internat în stare gravă la ATI, la spitalul din Reșița.

„Șoc septic ireversibil a fost diagnosticul. A fost pus pe ce trebuie, dar organismul nu i-a mai rezistat, nici măcar la resuscitare. Era speriat, nu avea cum să fie altfel. Starea lui nu a fost deloc bună, medicii au fost mereu lângă el. Bronho-pneumonie. Covid-19 a lăsat niște sechele, a fost vorba despre covid-ul lung, a dus boala pe picioare o perioadă de timp. Șocul septic a intervenit rapid.

Era pe tratament, pe anticoagulant, pentru evitarea producerii de cheaguri. El lua și înainte de covid-19 acest coagulant. (n.r. A apărut) Insuficiență multiplă de organe… Șocul septic distruge și vasul de sânge, departe de ce poate face covidul. Deoarece ficatul nu știe să proceseze cum trebuie, se face o supradozare”, a declarat medicul care s-a ocupat de cazul artistului.

Cine a fost Petrică Mâțu Stoian

Artistul s-a născut pe data de 18 septembrie 1960, în Izverna – Plaiul Cloșanilor, în județul Mehedinți. După ce și-a făcut debutul în cadrul emisiunii ”Tezaur Folcloric”, fiind descoperit chiar de renumita Mărioara Murărescu, Petrică Mâțu Stoian a participat la numeroase festivaluri de folclor si a câștigat numeroase premii.

Era angajat din 1955 la Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Târgu-Jiu, iar repertoriul lui era compus din cântece folclorice de veselie, tradiții de nuntă sau de înmormântare și doine populare transmise din generație în generație.

Sursă foto: Arhivă Cancan