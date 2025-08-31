S-a aflat motivul! De ce Marius din Cluj și-a ucis soția? O fetiță de 4 ani a rămas orfană

Au ieșit la iveală noi detalii în cazul crimei din Cluj! Marius Ghior, un bărbat de 37 de ani din comuna Măguri-Răcătău, și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit, după care a fugit de acasă spre lacul Tarnița și a decis să își pună capăt zilelor. O fetiță de 4 ani a rămas orfană și va crește acum fără părinți. Află, în articol, ce l-a împins pe bărbat să își omoare partenera!

În data de 29 august 2025, un bărbat din Cluj și-a ucis soția, după ce i-a aplicat multiple lovituri de cuțit în zona gâtului. Oamenii legii au fost alertați în jurul orei 22.45 și au ajuns imediat la locul faptei. Acolo au găsit trupul neînsuflețit al femeii.

Ce l-ar fi împins pe Marius să își omoare soția

Potrivit informațiilor apărute public, Marius Ghior și-ar fi ucis soția din cauza geloziei. El lucra în străinătate și venea acasă o dată la câteva luni. Bărbatul ar fi aflat că femeia și-ar fi găsit pe altcineva și nu ar fi putut să suporte acest gând.

În ziua în care s-a produs tragedia, Marius și-a așteptat soția pe drumul spre casa părinților ei, din comuna Măguri-Răcătău. Când s-a întâlnit cu aceasta, criminalul s-a năpustit asupra sa cu un cuțit. Ulterior, el a plecat cu mașina în direcția lacului Tarnița.

Oamenii legii au început imediat căutările. La operațiuni au participat atât jandarmi, cât și polițiști locali. În cele din urmă, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit a doua zi, sâmbătă, 30 august 2025, în jurul orei 11:45. Potrivit anchetatorilor, acesta s-ar fi aruncat în gol de pe baraj.

Marius și soția lui aveau împreună o fetiță de 4 ani, care acum va crește fără părinți. Cei doi se aflau în plin proces de divorț. Femeia a depus actele în februarie 2022, iar primul termen era stabilit pentru luna decembrie, potrivit Stiridecluj.ro. Între timp, victima își găsise fericirea lângă un alt bărbat. Acesta a transmis un mesaj sfâșietor după moartea iubitei sale.

„Dragostea mea, așa cum ți-am zis de multe ori, erai persoana de care aveam nevoie până la sfârșitul vieții, dar nu așa, nu așa iubire! Nu o viață atât de scurtă și zbuciumată. De ce tu? Mai bine eram eu acolo. Iubire, ai promis ceva – „nu o să mă pierzi niciodată”… de ce așa? De ce? Scumpa și frumoasa mea iubire. Orice, dar nu asta!!! Te-am iubit, te iubesc enorm și te voi iubi etern! Nu așa, suflețel”, a transmis iubitul femeii ucise.

