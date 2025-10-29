S-a aflat motivul pentru care Nicola din Iași și-a luat viața la doar 21 de ani. Cu cine avusese un conflict aprins

Tragedie în Iași! Nicola, o tânără în vârstă de 21 de ani, și-a pus capăt zilelor într-un apartament după o ceartă cu iubitul ei. Băiatul, speriat de faptul că ea nu îi mai răspundea la telefon, a trimis un băiat să verifice dacă totul este în regulă. Descoperirea macabră l-a lăsat fără cuvinte! Vezi mai multe detalii în articol!

Nicola a ales să își pună capăt zilelor, după o ceartă cu iubitul ei. Fata în vârstă de 21 de ani s-a spânzurat de o țeavă de gaz și a fost găsită fără suflare de prietenul iubitului ei.

Nicola din Iași și-a pus capăt zilelor

Când a ajuns la apartamentul fetei, băiatul a găsit ușa deschisă, așa că a intrat să vadă de ce Nicola nu răspunde la telefon. Tânărul a fost șocat să o vadă pe iubita prietenului său spânzurată de o țeavă de gaz. El a sunat imediat la numărul unic de urgență 112. Din păcate, medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic, pentru că Nicola era decedată deja de o vreme.

Familia și apropiații sunt în șoc, mai ales pentru că nu știau ca Nicola să fi avut probleme. Tânăra este descrisă drept o persoană sociabilă și plină de viață, care avea planuri mari de viitor. În aceste momente nu se știe exact motivul pentru care tânăra și-a pus capăt zilelor.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

„La data de 27 octombrie a.c., polițiștii Secției nr.1 Poliție Iași au fost sesizați cu privire la faptul că o tânără a fost găsită decedată în locuința sa din municipiul Iași. La fața locului, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de o tânără de 21 de ani. Pe corpul acesteia au fost identificate urme vizibile de violență. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și s-a dispus efectuarea autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

