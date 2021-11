S-a aflat totul! Jador a fost „îmblânzit” de o tânără de 19 ani? Imaginile care confirmă că artistul are o relație

Artistul a recunoscut că i-a greșit tinerei, în nenumărate rînduri, și a vrut cu orice preț să îndrepte lucrurile. Așa că… după ce s-a întors din Republica Dominicană, cei doi și-au reluat relația. Însă, la scurt timp s-au despărțit din nou. Iar de această dată, potrivit apropiaților, nu mai există cale de împăcare.

”Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apari la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu. Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani. Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui. Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă. Era geloasă și înainte, dar nu chiar așa”, a mărturisit Jador.