S-a căsătorit Lili Sandu în secret? Prezentatoarea “Vorbește lumea” a dat cărțile pe față: “Nu sunt adepta nunților foarte mari!”

Lili Sandu și Silviu Țolu trăiesc o frumoasă poveste de iubire de ani buni și sunt părinții lui Thomas, băiețelul care le-a completat perfect familia. Prezentatoarea emisiunii “Vorbește lumea” a primit de câțiva ani inelul de logodnă, însă nunta nu a reprezentat o prioritate pentru ei. Cu ocazia aniversării de 10 ani a emisiunii de la Pro TV, Lili Sandu a făcut dezvăluiri sincere, pentru CANCAN.RO, despre stilul ei de viață, care o ajută să arate excelent, dar a și lămurit misterul dacă s-a căsătorit sau nu în secret cu tatăl copilului ei.

Lili Sandu are o viață împlinită. Pe plan profesional se bucură de statutul de prezentatoare a emisiunii “Vorbește lumea” (Pro TV), un format fresh cu interviuri exclusive și multe informații utile, având parte de o echipă cu care este pe aceeași lungime de undă. Pe plan personal, vedeta și-a găsit jumătatea alături de Silviu Țolu, cei doi bucurându-se de minunea din viața lor: Thomas! După vacanța cu copilul în Bulgariu, cei doi vor avea parte de o escapadă romantică în Grecia sau în Italia.

Lili Sandu: “Singurul sport pe care îl fac e atunci când mă scoate Thomas în fața blocului să jucăm fotbal”

CANCAN.RO: Cum reușești să te menții? Mergi la sală zilnic?

Lili Sandu: Nu merg la sală zilnic, păi n-am energie, vedeți și voi. Cred că suntem vreo 30 de oameni aici pe platou. Tot timpul se întâmplă câte ceva, în plus, stăm cu invitații de vorbă. Eu sunt genul de persoană care ar rupe sala în două, dar dacă merge dimineața. Dacă a trecut de ora 13.00 – 14.00, deabia îmi mișc picioarele să ajung până acasă. Și singurul sport pe care îl fac e atunci când mă scoate Thomas în fața blocului să jucăm fotbal. Deci nu prea am timp, dar în weekend îmi iau revanșa și încerc să merg cât pot de mult la sală și să mai mănânc sănătos.

Ați văzut și voi cum se gătește aici în platou? Mă, cum să te abții? A făcut Majda astăzi niște plăcinte cu brânză. Eu nu mănânc brânză că am intoleranță la lactoza, vă vine să credeți! Și am mâncat o plăcintă, pentru că mi-e poftă, n-am cum. Adică încerc pe cât pot. Acum câțiva ani am avut un mod de viață super strict și sănătos și probabil că pe undeva a mai rămas acolo un motoraș din ăla care mă duce încă să fiu bine.

( NU RATA: Silviu Țolu, confesiuni despre viața cu Lili Sandu și fiul lor: “Temerile astea cumva revin pe parcurs. Adică eu n-am reușit să trec de ele” )

Lili Sandu: “Asta fac: gust. În general nu stau să mă pun să mănânc”

CANCAN.RO: Dar ce reguli ai și pe care le respecti sau încerci să le respecti în proporție de 75% să zicem?

Lili Sandu: Mănânc sănătos. Știu că totul pornește din interior. Nu mă bazez pe creme sau pe tot felul de proceduri, nici n-aș avea timp să le fac, dar totul pornește din ceea ce mâncăm. Efectiv suntem ceea ce mâncăm. Dacă într-o zi am călcat strâmb și am mâncat ceva care, să gândesc că îmi face rău, a doua, a treia zi încerc să mă limitez la lucruri care sunt ok. Mănânc cât se poate de curat. Să știți că micul meu dejun este avocado cu ou de trei ani de zile. Deci ăsta e micul meu dejun. Eu nu schimb. Nu-mi place să schimb și nu-mi place să experimentez. Că aici stau să mai gust și să îmi pierd capul printre bunătățile astea de la platou, n-am cum. Dar asta fac: gust. În general nu stau să mă pun să mănânc.

Și cam asta e. E un mod de viață sănătos. Sunt anumiți nutrienți care știu că-mi fac bine și pe care îi mănânc aproape zilnic și anumite preparate, cum ar fi pizza, paste și chestii de genul ăsta, pe care încerc să le mănânc ocazional.

CANCAN.RO: Urmează vacanța, unde te vei relaxa?

Lili Sandu: O să am o vacanță cu Silviu. Încă n-am hotărât dacă va fi Toscana sau Grecia. Vedem cum negociem asta. Și mi-aș dori să am și o vacanță în care să merg la un retreat, să fac yoga sau să fie în zona asta de wellness. Am auzit că sunt câteva în România și încerc să ajung și acolo măcar 2-3 zile să mă deconectez total și să mă reîncarc, pentru că urmează iar un sezon plin cu de toate.

Lili Sandu: “Mi-ar plăcea să fie o nuntă intimă, dar de care să am timp să mă și ocup”

CANCAN.RO: Vreau să știu dacă evenimentul (n.r nunta) pe care tot îl amânați a avut loc în secret?

Lili Sandu: Nu, n-a avut loc în secret. Deși, uite că asta nu e o idee rea. Acum nu sunt genul care și-ar dori să aibă un alai mare. Adică i-am și spus lui Silviu: pregătește-te că mă trezesc într-o dimineață și vezi că îmi pun geaca de piele și mergem să ne luăm. El râde și acum și zice: “Eu te aștept. Când vrei, mergem”.

Ideea e că eu chiar dacă nu sunt adepta nunților foarte mari, mi-ar plăcea să fie o nuntă intimă dar de care să am timp să mă și ocup pe îndelete. Adică să fiu prezentă. Nu doar să apar la anuntă. Și n-am avut timp să fac asta. N-a mai fost pe lista priorităților. Dar dacă se va întâmpla cu siguranță o să vă anunțăm. Suntem ca și soț și soție oricum. Deci asta nu mai contează. Actul la noi e: ok, hai să-l facem că poate ne ajută la vreun credit ceva, nu știu (n.r râde).

CANCAN.RO: Dacă vă luați altă casă.

Lili Sandu: E, poate e în plan și asta. Sau ne mărim familia. Cine știe?! Asta am zis doar așa la glumă. N-avem în plan să mărim nimic acum, e ok. Poate un câine la un moment dat.

Foto: Instagram

( VEZI ȘI: Lili Sandu, adevărul despre relația cu socrii: “Le-am spus din primele luni!” Ritualul înainte de a intra în direct la “Vorbește lumea” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.