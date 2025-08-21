Acasă » Știri » S-a întors canicula! ANM a emis avertizare de ULTIMA ORĂ: zonele afectate

S-a întors canicula! ANM a emis avertizare de ULTIMA ORĂ: zonele afectate

21/08/2025 | 13:24
S-a întors canicula! ANM a emis avertizare de ULTIMA ORĂ: zonele afectate
România fierbe la propriu! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment de Cod galben de caniculă, care vizează 13 județe și Capitala, în cursul zilei de joi. Temperaturile vor urca până la 37-38 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Iată ce trebuie să știi!

Avertizarea este valabilă joi, între orele 12.00 și 21.00, pentru județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Ilfov și Municipiul București. În aceste zone, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce face ca aerul să devină greu de respirat.

În sud-vestul țării se vor înregistra cele mai ridicate valori, apropiindu-se de 38 de grade.

ANM avertizează că, în a doua parte a nopții de joi spre vineri, în vest și nord-vest, dar și vineri în cea mai mare parte a țării, vor apărea fenomene de instabilitate atmosferică: înnorări, vijelii, descărcări electrice și averse torențiale, local însoțite de grindină.

O nouă avertizare de Cod galben de caniculă intră în vigoare vineri, în același interval orar (12.00- 21.00), pentru județele Galați, Brăila, Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov și Capitala. Temperaturile maxime vor rămâne între 35 și 38 de grade, cu un ITU care va depăși din nou pragul critic.

Capitala nu scapă nici ea de arșiță. Joi și vineri sunt în vigoare avertizări succesive de Cod galben, cu maxime de până la 35-36 de grade Celsius. Dacă joi cerul rămâne mai mult senin, vineri după-amiază instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența, cu ploi torențiale, descărcări electrice și vânt intens.

Meteorologii le recomandă oamenilor să evite deplasările în orele de vârf, să consume multe lichide și să reducă expunerea la soare.

