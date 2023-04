S-a pozat așa fără nicio rușine! Cum arată Andreea Bănică nemachiată și fără filtre. Fanii au rămas mască!

Andreea Bănică este o artistă de succes și se numără printre cele mai răvășitoare apariții din showbiz. Blondina are mare grijă de imaginea ei atunci când își face apariția în fața publicului, însă nu are nicio inhibiție nici atunci când se afișează nemachiată în fața fanilor. Recent, cântăreața și-a lăsat admiratorii cu gura căscată!

Andreea Bănică a publicat recent o imagine pe rețelele de socializare, în care apare nemachiată și fără filtre. Solista este cunoscută de public pentru aparițiile sale sexy și extravagante, însă de această dată, blondina a ales să își surprindă fanii, lăsându-se fotografiată fără strop de machiaj și cu părul prins într-un coc.

Andreea Bănică s-a pozat nemachiată și fără filtre în mediul online

Andreea Bănică are o carieră de succes în industria muzicală și reușește să cucerească publicul de fiecare dată când apare pe scenă sau la diverse evenimente mondene. Vedeta se poate lăuda cu o siluetă demnă de invidiat, chiar și la vârsta de 44 de ani, drept pentru care, de fiecare dată când vrea să își acapareze fanii, aceasta se pozează în ipostaze îndrăznețe și reușește de fiecare dată să le crească pulsul reprezentanților sexului puternic.

Dincolo de celebritate, Andreea Bănică se poate declara o femeie împlinită alături de soțul și copiii ei. Nu de puține ori, aceasta a fost protagonista unor controverse de zile mari în lumea mondenă și a fost criticată aspru pentru trecutul ei amoros sau pentru căsnicia tumultuoasă.

Cu toate acestea, focoasa blondină nu a ținut cont de părerile răutăcioșilor și a continuat să facă exact ceea ce simte. La fel se întâmplă și atunci când artista renunță la machiaj sau la ținutele provocatoare, arătându-le fanilor că nu are că nu are niciun fel de complexe atunci când se pozează 100% naturală în mediul online. Cântăreața a postat pe contul ei de Instagram o fotografie în care apare complet nemachiată, fără filtre și cu părul nearanjat ca la salon.

Cum reușește Andreea Bănică să se mențină în formă la 44 de ani

Andreea Bănică arată de-a dreptul spectaculos la vârsta sa și reușește să facă furori în jurul ei, mai ales atunci când își face apariția în lumina reflectoarelor. Nu de puține ori, vedeta a renunțat la filtre de înfrumusețare, la ținutele excentrice și sexy sau la coafurile ieșite din tipar, alegând să se pozeze exact așa cum arată în realitate. De curând, vedeta le-a dezvăluit fanilor care este rutina ei de îngrijire a tenului, dar și ce stil de viață adoptă pentru a reuși să se mențină într-o formă fizică exemplară.

,,V-am expus tenul meu imperfect, încercănat, neuniform, cu pistrui și cuperoză. Am văzut că am stârnit toate tipurile de femei perfecte și imperfecte! Nu suntem perfecte, dar să trecem peste! Am fost la dermatolog pentru a găsi soluția bună pentru tenul meu și a avea grijă să arăt tânără, fresh și cu cât mai puține riduri. Am făcut tratament cu 3 tipuri de lasere într-o zi!

Pe înțelesul tuturor, am făcut tratamente pentru a scăpa de pete, cearcăne, alunițe, vase de sânge sparte, pentru stimulare de colagen și pentru un aspect mai tânăr al pielii. Fetelor, nu ne trebuie operații ca să prelungim frumusețea și tinerețea! Așa cum mergeți la doctor când vă doare ceva, așa trebuie să ajungeți și la dermatolog pentru a trata problemele pielii!”, a scris Andreea Bănică în mediul online.

