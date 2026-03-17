S-a stins din viață la 27 de ani. O creatoare de modă care a fost găsită fără suflare

Lumea modei este în doliu! O tânără creatoare cunoscută s-a stins din viață la doar 27 de ani, fiind găsită fără suflare în locuința sa, după o perioadă îndelungată în care apropiații nu au mai reușit să ia legătura cu ea.

În urma sa, aceasta a lăsat un bilet de adio, detaliu care a amplificat emoția și îngrijorarea în rândul celor care au cunoscut-o sau i-au urmărit activitatea.

Tânăra traversa o perioadă dificilă

Aysegul Eraslan s-a stins din viață la vârsta de doar 27 de ani, în urmă cu puțin timp, după ce ar fi recurs la un gest extrem. Creatoarea de modă din Turcia a lăsat în urmă un bilet de adio, în care a transmis un mesaj profund emoționant, care i-a marcat pe cei care au cunoscut-o sau i-au urmărit activitatea.

Celebra creatoare de modă locuia în Turcia și era extrem de apreciată în domeniul în care activa. În ultimele zile, apropiații tinerei nu au mai reușit să ia legătura cu ea. Tocmai de aceea, au mers la ea acasă.

Aysegul Eraslan nu a răspuns, iar apropiații au alertat de urgență autoritățile. Echipajele care au ajuns la fața locului au intrat în locuința ei și au găsit-o decedată. Cadrele medicale au încercat să îi salveze viața, însă fără succes. În cele din urmă, tânăra de 27 de ani a fost declarată decedată.

Potrivit primelor informații, Aysegul Eraslan și-ar fi pus capăt zilelor și a lăsat în urmă un bilet de adio persoanelor apropiate din familia ei.

Ce mesaj a lăsat Aysegul Eraslan

Tânăra a scris un mesaj sfâșietor. Apropiații au aflat despre suferința prin care trecea creatoarea de modă abia după moartea sa. Aysegul Eraslan și-a cerut iertare de la familie pentru acest gest.

„Am fost o persoană foarte bună ani de zile, nu am făcut niciodată rău nimănui, dar inima mea este frântă și nu pot să trec peste asta, îmi pare rău. Vă rog să aveți grijă de câinii mei, nici eu nu pot trece peste anumite lucruri, fie sunt sensibilă, fie viața este cu adevărat grea, îmi cer iertare și tatălui meu, sunt la fel de singură ca mama mea. Nu am experimentat niciodată iubire maternă sau paternă în această viață, am suferit multă violență”, a scris Aysegul Eraslan în biletul de adio.

CITEȘTE ȘI: Cine este tânăra care a murit nevinovată într-un tragic accident din Cluj. Aletta avea numai 29 de ani şi era însărcinată

Doliu în lumea cinematografiei. Actorul Matt Clark, cunoscut pentru rolul din filmul „Înapoi în viitor”, a murit