S-a trezit implicat într-un dosar DIICOT! Dan Badea a elucidat problema

Dan Badea, pus sub acuzare că ar fi implicat într-un dosar DIICOT! Moderatorul a fost extrem de hotărât să facă lumină în această situație care i-a pus imaginea în pericol. Pentru a pune capăt speculațiilor care l-au deranjat extrem de tare, vedeta a trimis o solicitare către DIICOT în care a cerut să se clarifice situația.

Răspunsul celor de la DIICOT nu a întârziat să apară și, astfel, s-a ajuns la concluzia că este o coincidență de nume și doar atât, iar Dan Badea nu a fost implicat niciodată într-un astfel de dosar.

„Urmare a solicitarii dvs. din data de 11.03.2019, va comunicam faptul ca pe rolul DIICOT nu a existat vreun dosar penal in care persoana dvs. sa fi facut obiectul cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunii de detinere de droguri in vederea consumului, fara drept, fapta prevazuta si pedepsita de art.4 al.1 din Legea 143/2000, confuzia din spatiul public si referirea la persoana dvs. datorandu-se coincidentei perfecte de nume si prenume cu persoana cercetata care insa are alte date de stare civila,” a fost răspunsul pe care l-a primit Badea de la DIICOT.