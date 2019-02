Scandal colosal între Bianca Drăgușanu și Andreea Bălan: ”Sfânta Filofteia asta nu poate să nască din cauza mea…”

Scandal fără precedent între două cedete ale showbiz-ului autohton, Bianca Drăgușanu și Andreea Bălan. Situația este extrem de tensionată, iar replicile trec cu repeziciune dintr-o parte în alta. Niciuna dintre vedete nu o menajează pe cealaltă, iar ”partida” este abia la început.

Bianca Drăgușanu are replică și nu acceptă să întoarcă și celălalt obraz. ”Înțelegi, am o problemă, nu vorbesc engleză… (…) Sfânta Filofteia asta nu poate să nască din cauza faptului că eu nu vorbesc engleză bine și e scârbită (gesticulează ironic, n. red.) că ea, dacă se lovește la un degețel, ea începe să zică ”Fu#$%^ degețelul mă#$, au, m-am lovit!”, spunea Bianca Drăgușanu.

Mai mult, în discuția pe care a avut-o cu Răzvan Botezatu, Bianca Drăgușanu nu s-a mulțumit să îi dea replica Andreei Bălan, ci a dorit neapărat saă o desființeze.

”Eu am înjurat ca o nesimțită ce sunt, dar această emisiune (Asia Express, n. red.) a fost patru zile doar despre mine. Eu am înjurat în această emisiune TV, iar foarte multă lume nu a mai putut să își hrănească copiii, unele nu pot să nască, de fapt… Au o problemă: sunt ori constipate, ori au o problemă cu nașterea, gen Andreea Bălan nu poate să nască din cauza faptului că eu am înjurat în emisiune! Ce ne facem? Naște, și naște două fetițe care vor înjura de la prima răsuflare…”, spunea Bianca Drăgușanu, preluată de wowbiz.ro.

Andreea Bălan: ”Inventezi cuvinte complet aberante!”

Faptul că Bianca Drăgușanu a înjurat la ”Asia Express” a deranjat-o foarte tare pe Andreea Bălan, iar replica acesteia a fost una acidă.

“Mă uit la «Asia Express România». (…) Tare mă minunez de concurenți. Înțeleg că este foarte greu și știu ce înseamnă o competiție, dar nu ai cum să înjuri, femeie fiind, ca un birjar și nu realizezi că o țara întreagă te va disprețui după (…), nu ai cum să nu știi cât de cât limba de circulație internațională și obligatorie în toate școlile din România (engleză) și să inventezi niște cuvinte complet aberante. Măcar făceai o revizie înainte să vii în concurs, că doar apari la tv. O imagine construită în ani de zile se poate strică în câteva minute. De obicei nu postez chestii așa, dar ceea ce văd e beyond my comprehension (dincolo de înțelegerea mea, n.red.).”, a scris Andreea Bălan pe pagina ei oficială de Facebook, atacând-o pe Bianca Drăgușanu.