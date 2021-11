Scandal de porporții la unul dintre concertele lui Jador! Mai mulți petrecăreți s-au luat la bătaie, iar fostul iubit al Anei Mocanu a ajuns la spital

Scandal de porporții la unul dintre concertele lui Jador, organizat în Londra! Mai mulți petrecăreți s-au luat la bătaie, iar fostul iubit al Anei Mocanu a ajuns la spital.

Duminică seară, Jador a fost invitat să cânte în Londra. Oamenii trebuia să se simtă bine și să se distreze. Doar că, la un moment dat, a izbucnit un scandal de proporții și fanii artistului au început să se ia la bătaie. Mai multe imagini șocante de la fața locului au apărut în mediul online.

În filmările respective, se poate observa cum zeci de oameni erau ieșiți în stradă. Oamenii legii au intervenit de urgență și au pus capăt conflictelor. Fostul iubit al Anei Mocanu se afla, de asemenea, la concert. În urma scandalului, Rareș a ieșit ”șifonat”. Acesta a publicat o fotografie în care apărea pe targă, într-o unitate medicală. (VEZI ȘI: JADOR, PREGĂTIT DE O NOUĂ RELAȚIE DUPĂ DESPĂRȚIREA DE GEORGIANA?! ARTISTUL, SURPRINS ALĂTURI DE O BLONDĂ FOCOASĂ)

”Legea își va face treaba”, a scris Rareș pe contul său de Instagram.

Rareș și Ana, relație cu năbădăi

Șatena l-a cunoscut pe Rareș în străinătate, la un eveniment la care au participat amândoi. Fosta asistentă TV nu a vrut să dea foarte multe detalii despre noul ei iubit și a vrut să-și trăiască povestea amoroasă în liniște.

După câteva luni, însă, Ana Mocanu anunța despărțirea. Ulterior… s-au împăcat, însă lanțul de iubire s-a rupt din nou! Radia de fericire și părea să-și fi găsit sufletul-pereche. Lucrurile, însă, au luat o turnură neașteptată și cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. (CITEȘTE ȘI: ANA MOCANU ȘI-A ÎNGRIJORAT FANII. CU CE PROBLEME DE SĂNĂTATE SE CONFRUNTĂ FOSTA ASISTENTĂ TV)

”Am avut niște discuții și am ajuns la concluzia amândoi ca cel mai bine este să luam o pauză. Eu am pus punct relației. Am fost asumată, am fost fericită, a fost o relație foarte frumoasă cu multe amintiri frumoase doar ca pe parcurs noi doi fiind două caractere puternice, am avut așa parte de anumite discuții… pentru mine pauză e tot despărțire”, a declarat Ana Maria Mocanu la Antena Stars.