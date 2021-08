Scandal de proporţii în showbiz! Gheorghe Turda și Constantin Enceanu şi-au aruncat cuvinte grele

Gheorghe Turda și Constantin Enceanu sunt protagoniştii unui scandal de zile mari. Cei doi solişti de muzică populară şi-au aruncat cuvinte grele la un eveniment la care au fost invitaţi să cânte.

Gheorghe Turda și Constantin Enceanu sunt doi dintre cei mai apreciaţi artişti de la noi din ţară. Melodiile lor au încântat de-a lungul timpului multe generaţii, însă pe lângă voia bună, acestea au reuşit să creeze şi un conflict între cei doi.

Se pare că artiştii nu s-au putut abţine şi s-au certat din cauza repertoriului. După spectacolul susţinut de Gheorghe Turda, Enceanu a răbufnit și a început să urle la colegul lui.

”Dupa spectacol, am ramas toti la gazda noastra de la hotel, am mancat de toate, ne-am simtit bine. Eu eram cu organizarea si buna dispozitie si am propus ca multumire pentru gazde sa fredonam fiecare cate o strofa…”, îşi începe declaraţia celebrul artist.

„A fost obraznic, nu se face aşa ceva”

Scandalul a luat amploare după ce Gheorghe Turda s-a enervat și el și a aruncat cu un pahar cu apă înspre Constantin Enceanu.

„A inceput Ionut Dolanescu, apoi Florica Jinga, Maria Carneci, el… asta, Enceanu, cum il cheama? Penultimul eram eu, am cantat cea mai frumoasa doina din repertoriul meu, doina ardelenilor, la a doua strofa s-a ridicat si mi-a oprit cantarea. A inceput sa urle si sa comenteze, de ce canta Turda?! M-am enervat, am aruncat cu apa dintr-un pahar, nu l-am lovit. A fost un gest cum a facut Corneliu Vadim Tudor, bunul meu prieten. Nu e adevarat ca am lovit-o pe fina lui Dolanescu.”, a declarat Gheorghe Turda în exclusivitate pentru Star Popular.

Fina lui Ionuţ Dolănescu, „victimă colaterală”

În urma conflictului fina lui Ionuţ Dolănescu s-ar fi ales cu buza sparta…

”Seara, dupa emisiune, artistii au ramas la masa, eram foarte multi, Ionut Dolanescu, Maria Carneci, Elena Merisoreanu, Brandusa Covalciuc, Laura Olteanu, Anca Panțâru și soțul ei, care e si patronul hotelului, Constantin Enceanu, Gheorghe Turda si multi altii.

Am inceput sa cantam la masa si cand a venit randul lui Gheorghe Turda, Enceanu a inceput sa-l apostrofeze. Turda s-a enervat, a luat un pahar de pe masa si l-a aruncat inspre Enceanu. Dar nu l-a nimerit, paharul a lovit-o pe fina lui Ionut Dolanescu si i-a spart buza.

Ea a plecat imediat de la masa ca ii curgea sange si nu s-a mai intors. Scena a fost si filmata pentru ca erau cativa care aveau telefoanele pornite”, a declarat sursa Star Popular, prezentă la eveniment.

