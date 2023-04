Fiica Mariei Simion îi datorează bani Otiliei Vrabie! Cel puțin asta susține fosta concurentă din cadrul emisiunii Bravo, ai stil, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO! Actuala parteneră de viață a lui Sacha Marinescu a ajutat-o cu finanțe pe Alexia Simion, însă banii nu au mai fost returnați. Mai mult, fiica fashionistei ar fi atentat la băiatul milionarului Petre Marinescu. Oti a venit și cu dovezi asupra afirmațiilor.

Mai multe tranzacții, ale căror sume variază, au fost efectuate din contul Otiliei Vrabie, către cel al fiicei Mariei Simion, însă banii n-au mai fost înapoiați nici până în ziua de azi. Suma totală se ridică la 1.000 de euro, iar sătulă să tot aștepte în zadar, fosta concurentă de la Bravo, si stil! a decis să-și spună oful în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Se dădea la iubitul meu„

Despre cum a ajuns să fie blocată Otilia pe rețelele de socializare de Alexia Simion, de mama acesteia, dar și de iubitul creatoarei de modă, după ce și-a cerut banii înapoi, puteți descoperi în rândurile de mai jos. Mai mult decât atât, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta concurentă de la Bravo, ai stil! susține că Alexia i-a făcut ochi dulci lui Sacha Marinescu, partenerul său de viață și, totodată, fiul milionarului Petre Marinescu – decedat în urmă cu zece ani.

„Această fată, Alexia Simion, s-a împrumutat de bani la mine și iubitul meu. Eram cunoștințe, nu prietene. Ea ne tot cerea, i-am dat cam o mie de euro, iar când a venit vorba să înapoieze banii, ne-a blocat și pe mine, și pe iubitul meu. Și ea, și mama ei, Maria Simion, și iubitul mamei.

În primă fază a zis restituie suma și după ne-a dat block. Era clar nu avea nicio intenție să îi înapoieze. Am zis măcar să facem public dacă banii n-o să-i mai vedem. Să nu mai zic că se și dădea la iubitul meu. Abia am aflat, recent”, a spus Oti, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Eu nu mai pot cu zdrențele astea„

În continuare, fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a ținut să transmită un mesaj tuturor fetelor, susținând că reclama pozitivă făcută iubitului poate atrage lucruri nedorite.

„Nu e bine, fetelor, să îi faceți reclamă pozitivă iubitului. După sar toate pe el și, dacă e mai slab de îngeri, ca am meu, mai sare si el pe ele.

Fetelor, bărbații vor fi porci indiferent de orice. Este în natura lor. Nu vă lăsați păcalite cum am făcut-o eu. După ce că mai sunt vai de capul lor și femeia îi întreține și îi ridică, vă dau în cap. Așa că aveți grijă. Atât va spun!

Eu nu mai pot cu zdrențele astea. Fanele mele, că altfel nu pot să le zic. Îmi vor viața, iubitul, tot. Eu m-am săturat. Vedeți-va, fetelor, de viața voastră! Găsiți un băiat singur. Doamne ferește, cum să vreți să vă băgați în altă relație?! Eu n-am putut să mă uit niciodată la un bărbat combinat. Nu aveți pic de respect”, a încheiat Otilia Ovrabie, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

