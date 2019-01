Scandal după ce Connect-R a postat această poză în care apare cu tatăl său

După ce Connect-R a publicat pe contul său de Instagram o poză în care apare cu tatăl său, un scandal de proporții s-a iscat între fanii artistului.

Fotografia în care Connect-R apare alături de tatăl său a stârnit un val de controverse în rândul fanilor. Mai exact descrierea pe care a pus-o artistul la poza cu părintele său. Connect-R a vrut să facă o glumă fină însă nu toți fanii artistului au fost pe fază. (CITEȘTE ȘI: CONNECT-R, MĂRTURISIRI NEAȘTEPTATE LA HAPPY CHANNEL: “VOIAM SĂ MĂ FAC POPĂ”)

”Am mai oesit cu tati la o bere ,doua „#repetent!”, a scris Connect-R pe contul său de Instagram.

După publicarea fotografiei, fanii lui Connect-R au început să se contrazică în comentarii. În timp ce unii îl corectau pe artist, alții și-au dat seama de gluma cu subînțeles și l-au felicitat pentru inițiativa lui de a petrece timp de calitate alături de tatăl său.

”Iesit”, ”Ați uitat sa scrieți ,,ieșit” în loc de ,,oesit””, ”Buna ziua! Nu l-am corectat in sens ca sa insting omul la cearta sau ca sa ies in evidenta, pur si simplu i-am scris cat de politicos trebuie si nu într-un mod jignitor. Credeti-ma ca ii corectez si pe prietenii mei mai mari tot intr-un mod politicos, vad ca au gresit si isi corectează scrisul gramatical de la postare, nu reacționează in scris cum ati reacționat dv., ba din contra imi multumesc. Asa ca mie nu are de ce sa imi fie rusine atata timp cat nu mi-am batut joc de om.”, au fost câteva dintre comentariile fanilor.

Connect-R s-a despărțit de Misha

Misha, pe numele din buletin Mihaela Mihalache, s-a căsătorit civil cu Connect-R, Ştefan Mihalache pe numele lui, pe 24 iulie 2013, iar în septembrie, 2014, ei și-au jurat credință în fața lui Dumnezeu, atunci când a avut loc cununia religioasă. Naşi au fost Pepe şi Raluca. Cei doi artiști au devenit apoi părinți, pe 25 ianuarie 2014, când Misha a născut-o pe Maya. (VEZI ȘI: MISHA, PRIMUL INTERVIU DUPĂ DIVORȚUL DE CONNECT-R: „PUR ȘI SIMPLU S-A ÎNTÂMPLAT. M-AM ÎNDRĂGOSTIT!”)

Connect-R a anunțat că s-a despărțit de mama copilului său pe Instagram.

”Nu obișnuiesc să împărtășesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. 1 an și 2 săptămâni de când am hotărât să rămânem prietenii și părinții copilului nostru! Viața merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea, inclusiv presa, să nu ne pună întrebări, mulțumim anticipat”, a fost mesajul scurt și la obiect al artistului.

“Aş fi ipocrită să spun acum că: «mamă, totul este roz, vai, noi ne iubim cel mai mult de pe planeta asta». S-a pus problema divorţului, pentru că suntem amândoi foarte orgolioşi. Atunci când ne certăm, din orgoliu, putem face diverse lucruri”, spunea Misha, cu puțin timp înainte ca soțul ei să rupă tăcerea.