Scandal în familia lui Daniel Onoriu, după ce a încercat să se sinucidă: “Face un an de când l-au tăiat”

Nepotul celebrei Gabi Luncă, Daniel Onoriu, a stârnit un adevărat scandal în familia lui! De aproape două săptămâni se află în arestul poliției, după ce a încălcat ordinul de restricție pe care îl are emis pe numele lui, după ce a amenințat-o pe fosta soția, Isabela Onoriu. Acum, Rebeca Onoriu, fiica interpretei Gabi Luncă, a reacționat și a spus vorbe grele la adresa fostei soții a pilotului de raliuri.

Întreaga familie a lui Daniel Onoriu trăiește o perioadă grea din cauza comportamentului și acțiunilor făcute de fostul pilot de raliuri. Acesta se află în arestul poliției de aproape două săptămâni, după ce a încălcat ordinul de restricție pe care fosta soție l-a obținut împotriva lui. A încercat să se spânzure chiar în timp ce se afla în arest, potrivit surselor CANCAN.RO, (VEZI AICI), iar acum, Rebeca Onoriu, fiica celebrei Gabi Luncă a atacat-o pe Isabela Onoriu, spunându-i că nu a făcut bine că l-a băgat la închisoare.

”Că nici fosta iubită a lui Daniel, căreia ea personal i-a făcut rău, nu a făcut așa ceva lui Daniel, dar nici Isabelei. Așa că să se gândească foarte bine că a trimis un om cu probleme reale în închisoare, din dragoste. Ei n-au avut o discuție la masă «hai, cum facem, care cum cu ce rămâne». Actuala soție a lui Daniel știe problemele cu fosta iubită, acolo unde a participat și ea făcându-i rău, iar ea nu a fost învinuită, iar ea nu le-a făcut rău niciuna dintre ei. S-a trezit Isabela să facă ea ordin de restricție…”, a declarat Rebeca Onoriu, pentru SpyNews.

Rebeca Onoriu, declarații despre fostul pilot de raliuri

Rebeca a mai declarat că îi dorește tot binele lui Daniel și că el trebuie tratat, nu să fie arestat.

”Familia îi dorește binele lui Daniel. El nu e de arestat, e de tratat. Dacă ar fi să găsim un vinovat în toată ecuația asta ne îndreptăm atenția către Turcia, el face în două zile fix un an de când l-au tăiat. El pe 25 noiembrie a intrat în sala de operație unde nu avea voie medical să intre, i-au făcut operația, el a spus că-l doare, nu i-au făcut o ecografie, nimic. Au zis că nu are nimic, l-au trimis acasă, iar fix într-o săptămână, de 1 decembrie, s-a întâmplat nenorocirea cu hemoragia. Ei sunt de vină. Dacă el are acum un așa comportament, sunt efectele adversate administrate înaintea comei și după. Daniel probabil nu va mai fi niciodată normal”, a spus Rebeca Onoriu, fiica lui Gabi Luncă, pentru sursa menționată.