Scandal în showbiz? Oana Roman a lămurit totul despre Teo Trandafir „N-am fost prietene niciodată”

Oana Roman a precizat de nenumărate ori că nu are o simpatie pentru Teo Trandafir. Mai cu seamă că fiica lui Petre Roman a blamat-o pe prezentatoarea de la Kanal D că i-ar fi furat postul din televiziune pe cant era însărcinată.

Întrebată de curând, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri de pe Instagram, dacă a fost vreodată prietenă cu Teo Trandafir, Oana Roman a răspuns scurt și la obiect „Nu”.

VEZI ȘI: După împăcare, Oana Roman și Marius Elisei au plecat la mare! Detaliul care le-a stricat vacanța. „Nu veniți aici”

Oana a fost extrem de dură la adresa lui Teo în urmă cu trei ani, după ce realizatoarea Tv a spus câteva lucruri care nu i-au picat deloc bine. Mai precis, Teo a criticat-o pentru cum s-a pozat într-o pereche de pantaloni și doar un sutien, lăsându-și la vedere burta de gravidă.

„Nu ai trăit miracolul de a fi mamă să știi cum e”

Răsfoind presa de acum trei ani, Oana Roman Elisei a dat de comentariul moderatoarei de la Kanal D și a taxat-o grav.

„Sunt absolut șocată…..am născut de trei ani și de abia acum, total întâmplător, am găsit acest articol în care „doamna” Teo comentează public poze cu mine gravidă în 9 luni… și spune, pe lângă multe inepții , citez,: “Eu nu m-am pozat niciodată așa” . Păi, măi Teo măi, nu aveai cum să te pozezi așa, și ca să fiu la fel de nesimțită ca tine, îți spun că n-aveai cum, pentru că nu ai trăit miracolul de a fi însărcinată și de a da naștere unui copil. E adevărat: ai fost măritată prea putin si prea târziu, nu? Eu am bărbat tânăr și frumos și mă și iubește, deși ne e greu că n-am de muncă, pentru că m-au dat afară gravidă fiind, ca să-mi iei tu locul!

Nu ai fost gravidă niciodată, cel puțin nu în 9 luni, și deci, n-ai cum să știi cum e. Nu o să știi niciodată cât de fericită eram când am făcut pozele alea. Și cât de puțin mi-a păsat de părerea ta sau a oricui altcuiva. Ești femeie totuși, mama ți-a fost profesoară… și observ că nu prea ai învăța multe de la ea și te-ai cocoțat pe locul meu în emisiunea aia… și nu ți-a ajuns. Ai simțit nevoia să iei la mișto o femeie gravidă în 9 luni. Bravo. Ai mare caracter… mai ales că eu, neștiind ce minunății ai comentat despre mine, am venit la tine în emisiune și am povestit despre chinurile prin care am trecut după ce am născut. Și m-ai privit senină în ochi. Vezi, d-aia nu am eu un loc în tv, pentru că eu nu pot să fac ce faci tu, nu pot călca oameni în picioare și apoi să le zâmbesc ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Dar știi, eu am onoare și educație și te iert. Așa m-a învățat mama, profesoara ta. Să iert. Și să fiu mai presus de micimi. În locul tău, mi-ar fi rușine, dar știu că ție nu îți e… că de aia ai ajuns cine ai ajuns, nu?”, a fost textul pe care Oana l-a scris pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Oana Roman îi dă replica Vicăi Blochina, după ce a făcut-o falsă: „Dacă ai tupeu și dacă ești prieten cu adevărat …”

Declarațiile lui Teo, care au supărat-o pe Oana

„E un peisaj. E vorba despre un peisaj cu o femeie. Nu asta voiam sa va spun. Ci sa ii multumesc domnului din Piatra Neamt care a pus urmatorul comentariu: ‘pufosenie mica’. Treaba voastra daca nu intrati. WOW. Nu am nicio problema, mai usor cu sarmalutele. Uitati-va cine vorbeste. Eu nu m-am fotografiat niciodata asa … Ma uit sa vad daca am un maieu, un pantalon. Altfel nu ies. Atata va spun, un vis”, a spus Teo, la acea vreme.