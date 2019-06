La patru ani de la moartea polițistului de la Rutieră Gheorghe Ionescu, o mare dispută a izbucnit în familia acestuia. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Sora ”Dulăului” o acuză pe văduva polițistului ucis de milionarul Ataș că ar vrea să revendice toată moștenirea. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarații uluitoare. (NU RATA, AICI: IUBITUL INTERLOP O TERORIZEAZĂ PE BUNĂCIUNEA DE LA ”INSULA IUBIRII”)

E război pe averea "Dulăului" de la Rutieră, subofițerul care a fost ucis, în urmă cu patru ani, de Abdullah Ataș, cel supranumit "Sultanul Veiozelor". Sora lui Gheorghe Ionescu o acuză pe văduva acestuia că ar încerca să acapareze toată moștenirea.

Elena Mihai, sora "Dulăului", a făcut mărturisiri explozive, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România. Femeia susține că văduva fratelui ei ar fi pus stăpânire și pe locul de veci din cimitir, acolo unde își doarme somnul de veci mama polițistului de la Rutieră.

”A pus stăpânire pe locul de veci”

”Ea vrea tot, dar nu se poate. Mi-a luat până și groapa unde este înmormântată mama. Și pe locul din cimitir a pus stăpânire. Casa în care locuiește e comună cu casa fratelui meu. Nu avem acte, iar când trebuie să plec din România, eu trebuie să îmi fac buletin provizoriu că nu am mutația la adresa unde ea susține că este proprietară.

E casa noastră unde am copilărit, iar ea nu vrea să meargă cu noi la Poliție să semneze ca noi să putem să ne facem acte. Vrea absolut tot. După ce am ajuns acasă de la înmormântare, ea ne-a dat afară din casă. A făcut pomenile și pe noi, familia, nu ne-a chemat la niciun parastas. Mai mult decât atât, a aruncat absolut tot ce am dus la fratele meu la cimitir. Noi nu avem dreptul să ducem nimic la fratele nostru la cimitir”, ne-a declarat Elena Mihai, sora ”Dulăului” de la Rutieră.

”A pus un om să ne bată!”

"În urmă cu câțiva ani, și-a pus prietenii să ne jignească și ne-a amenințat în mijlocul străzii. A pus un om să ne bată! Acum o lună, a chemat un om de 77 de ani la Poliție. Și-a reclamat socrul pentru că a pretins că a jignit-o", a mai mărturisit sora "Dulăului" de la Rutieră, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

”Dulăul” de la Rutieră a fost ucis în 2015

Pe data de 2 august 2015, în jurul orei 03.30, Abdullah Ataș, supranumit "Sultanul Veiozelor", l-a lovit cu mașina pe un subofițer al Poliției Rutiere. Gheorghe Ionescu, zis "Dulăul", se afla în timpul serviciului, organizând, alături de alți colegi ai săi, un filtru rutier. "Sultanul Veiozelor" nu a oprit la semnalul polițistului, lovindu-l în plin pe acesta. Incidentul s-a petrecut în zona intersecţiei Străzii Nicolae Caramfil cu Şoseaua Pipera. Subofițerul a murit, ulterior, la spital.

Trei polițiști s-au pus în fața vehiculului condus de turc, însă au reușit să se ferească în momentul în care au sesizat că „Sultanul veiozelor” nu are vreun gând să frâneze. Agentul Gheorghe Ionescu a dorit să îl oprească, totuși, pe șofer, astfel că a rămas în fața mașinii. Din nefericire, atunci când a realizat că Abdullah Ataș nu are de gând să încetinească a fost prea târziu. Polițistul a fost luat direct pe capotă și târât aproximativ 350 de metri pentru ca, mai apoi, să fie proiectat cu capul de o bordură.

Abdullah Ataș, condamnat la 22 de ani și 10 luni de închisoare

Judecătorii Tribunalului București au avut nevoie de o lună și jumătate pentru a stabili dacă ”Sultanul Veiozelor” este vinovat sau nu. Și asta nu pentru că existau probleme în ceea ce privește informațiile referitoare la tragedie -probele fiind elocvente -, ci pentru că a fost foarte greu de stabilit… ce pedeapsă urma să primească omul de afaceri.

Abdullah Ataș, turcul care l-a omorât pe poliţistul Gheorghe Ionescu, a fost condamnat definitiv la 22 de ani şi 10 luni de închisoare. În decembrie 2017, Curtea de Apel Bucureşti a luat această decizie, stabilind că Ataș a intrat intenţionat cu maşina în poliţistul Gheorghe Ionescu.

În primă instanţă, Abdullah Ataş a primit o pedeapsă cu închisoarea de 23 de ani şi șase luni, iar la apel procurorii au cerut detenţie pe viaţă. Mai mult, ”Sultanul Veiozelor” nu mai are voie să conducă o mașină până în anul 2044.

Pus să plătească daune uriașe

Omul de afaceri turc a fost arestat imediat după accident, iar acum este închis în Penitenciarul Rahova. El trebuie să plătească și daune morale – 200 de mii de euro soției polițistului ucis și câte o sută de mii pentru fratele, respectiv sora victimei. În plus, Ataș Abdullah va trebui să plătească Brigăzii Rutiere daune materiale de aproape 90.000 de lei. Toate conturile turcului au fost puse, astfel, sub sechestru.

Ataș Abdulah, care a obținut și cetățenia română, era unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri turci din țara noastră. El a deținut, în București și Ilfov, un important lanț de magazine, vânzând corpuri de iluminat. Numai că ”Sultanul veiozelor” ar fi făcut și afaceri la negru, motiv pentru care s-a ales și cu acuzații de evaziune fiscală. În anchetă au fost arestați și cei patru frați ai săi, iar afacerea lor – spun apropiații -, nu mai este deloc atât de profitabilă cum era în alte vremuri.

