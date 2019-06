Vești îngrijorătoare pentru musculosul de la ”Burlăcița”, implicat într-un dosar de trafic de persoane. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Procurorii de la ”Crimă Organizată” au cerut arestarea tânărului iordanian care, în trecut, a încercat să-i câștige inima Danielei Crudu. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detaliile incredibile ale cazului. (CITEȘTE ȘI: A FOST MARTORĂ LA SCANDALUL PRODUS DE EXCENTRICUL MILIONAR: ”A LOVIT-O ÎN PIEPT! DACĂ E BOGAT, CREDE CĂ… ”)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor informații de ultimă oră despre scandalul în care este implicat Suhaib Meshah.

Potrivit unor surse judiciare, în urmă cu câteva zile, procurorii de la "Crimă Organizată", care se ocupă de dosarul de trafic de persoane ce-l vizează pe musculosul de la "Burlăcița", au cerut magistraților de la Tribunalul Brașov să înlocuiască controlul judiciar dispus în cazul tânărului cu măsura arestării preventive pentru o durată de 30 de zile. Judecătorii de la Tribunalul Brașov au respins însă cererea.

”Respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov privind înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu măsura arestării preventive pe o durată de 30 de zile față de inculpatul MESHAH SUHAIB ABDEL NASER. Onorariul interpretului de limbă arabă, în cuantum de 144,7 lei potrivit facturii nr. 145/07.06.2019 emisă de PFA Negulescu Diamanta Cristina se suportă din fondurile special alocate tribunalului și se includ în cheltuielile judiciare. Cheltuielile judiciare sunt suportate de stat. Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare”, se arată în decizia magistraților de la Tribunalul Brașov.

Suhaib Meshah, acuzat de trafic de persoane!

Potrivit unor surse judiciare, în luna mai a anului trecut, Suhaib ar fi recrutat o tânără de 20 de ani cu scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției. În perioada ianuarie-martie 2019, fostul concurrent de la "Burlăcița" i-ar fi facilitat tinerei transportul și cazarea succesiv în Spania, Suedia și Franța, acolo unde ar fi constrâns-o prin amenințări și acte violente să practice prostituția în folosul său. Conform surselor citate, iordanianul ar fi câștigat aproximativ 6.000 de euro de pe urma exploatării sexuale a tinerei.

Mai mult decât atât, anchetatorii susțin că, după revenirea în România a celor doi, Suhaib nu i-ar fi permis tinerei să părăsească locuința, un apartament închiriat în zona Vitan, să aibă legătură cu familia sa ori să beneficieze de sumele de bani obținute din practicarea prostituției.

Totul ar fi ieșit la iveală în 8 aprilie 2019, când – după ce ar fi fost agresată fizic și amenințată cu un cuțit de către Suhaib – tânăra de 20 de ani a reușit să fugă din apartamentul în care ar fi fost sechestrată.

Săltat de procurorii DIICOT!

La scurt timp după fuga tinerei, polițiștii de la crimă organizată au descins în locuința din Ilfov a fostului concurent de la ”Burlăcița”, iar tânărul a fost dus la audieri la sediul DIICOT Brașov. Cu toate că procurorii au decis reținerea iordanianului pentru 24 de ore, magistrații de la Tribunalul Brașov au respins propunerea de arestare preventivă. În schimb, au luat măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.

Suhaib nu are voie să părăsească teritoriul României decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar. Și, mai mult decât atât, iordanianul, care are statut de refugiat, nu are voie să comunice cu persoana vătămată și nici cu martorii din dosarul în care este implicat.

