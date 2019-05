Musculosul de la ”Burlăcița” și-a răpus iubita fotomodel! Avem detaliile unei super-telenovele

Răsturnare de situație în cea mai recentă telenovela din showbiz-ul românesc!(Cel mai bine platit job din București) După ce în urmă cu câteva zile v-am prezentat, în premieră, AICI, faptul că iubita fotomodel a musculosului de la ”Burlăcția – care, în trecut, a încercat să-i câștige inima Danielei Crudu – a cerut autorităților să emită un ordin de protecție împotriva acestuia, astăzi, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, detalii de ultimă oră din procesul în care este implicat Suhaib Meshah.(CITEȘTE ȘI: A MURIT CIUMECU’, UNUL DINTRE LEGENDARII ”MAFIOȚI” AI ROMÂNIEI! FOSTUL MARINAR PATRONA O ECHIPĂ DE FOTBAL ȘI ERA ”TOVARĂȘ” CU PREMIERUL)

D.A.S.(Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor amănunte uluitoare și de ultimă oră legate de cea mai nouă telenovelă din showbiz-ul autohton, care îl are în prim-plan pe fostul concurent de la ”Burlăcița”, Suhaib Meshah, tânărul iordanian ce are statutul de refugiat la noi în țară.(Avantajele oferite de un studio de videochat)

Potrivit unor surse din mediul judiciar, magistrații de la Judecătoria Sectorului 2 din București s-au pronunțat cu privire la cererea de emitere a unui ordin de protecție pe care fosta iubită a lui Suhaib Meshah a depus-o în instanță. În urmă cu două zile, judecătorii au decis să respingă ca neîntemeiată cererea ce are ca obiect ordinul de protecție. Și mai mult decât atât, magistrații au decis ca tânăra să-i plătească 1.500 lei musculosului de la ”Burlăcița”, sumă ce reperzintă cheltuielie de judecată. Din câte se pare, decizia judecătorilor poate fi atacată cu recust în termen de trei zile de la pronunțare.(NU RATA, AICI: PREZENTATOAREA DE LA ANTENĂ SE MĂRITĂ CU EX-IUBITUL LUI LAURETTE?!)

Magistrații au respins cererea!

”Soluția pe scurt: Respinge cererea având ca obiect ordin de protecţie, ca neîntemeiată. Reduce onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru pârât la suma de 150 lei, având în vedere prezentarea apărătorului ales la termenul acordat în cauză. În temeiul art. 2 alin. 1 pct. 1 lit. o) din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică încheiat între Ministerul Justiţiei şi UNBR la data de 14.02.2019, onorariul redus al avocatului desemnat din oficiu pentru pârât, av. Vasile Ionela, în cuantum de 150 lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Obligă reclamanta la plata către pârât a cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta cauză, în cuantum de 1.500 reprezentând onorariu redus de avocat. Cu drept de recurs, în termen de 3 zile de la pronunţare, care va fi depus la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată astăzi, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în decizia magistraților de la Judecătoria Sectorului 2 din București.



Suhaib Meshah, acuzat de trafic de persoane!

Potrivit unor surse din mediul judiciar, în luna mai a anului trecut, Suhaib ar fi recrutat o tânără de 20 de ani cu scopul exploatării prin obligarea la practicarea prostituției. În perioada ianuarie-martie 2019, fostul concurrent de la ”Burlăcița” i-ar fi facilitat tinerei transportul și cazarea succesiv în Spania, Suedia și Franța, acolo unde ar fi constrâns-o prin amenințări și acte violente să practice prostituția în folosul său. Conform surselor citate, iordanianul ar fi câștigat aproximativ 6.000 de euro de pe urma exploatării sexuale a tinerei.(NU RATA, AICI: FOSTUL ANTRENOR AL LUI GIGI BECALI ÎȘI VINDE AFACERILE & PROPRIETĂȚILE DIN ROMÂNIA. CERE 1,5 MILIOANE € PENTRU ”PALATUL” DIN CARTIERUL BOGĂTAȘILOR!)

Mai mult decât atât, anchetatorii susțin că, după revenirea în România a celor doi, Suhaib nu i-ar fi permis tinerei să părăsească locuința, un apartament închiriat în zona Vitan, să aibă legătură cu familia sa ori să beneficieze de sumele de bani obținute din practicarea prostituției.

Totul ar fi ieșit la iveală în 8 aprilie 2019, când – după ce ar fi fost agresată fizic și amenințată cu un cuțit de către Suhaib – tânăra de 20 de ani a reușit să fugă din apartamentul în care ar fi fost sechestrată.(NU RATA, AICI: BOSSUL REALITATEA TV A LUAT O DECIZIE RADICALĂ. ÎȘI MUTĂ ÎNTREAGA FAMILIE ÎN AUSTRIA!)

Săltat de procurorii DIICOT!

La scurt timp după fuga tinerei, polițiștii de la crimă organizată au descins în locuința din Ilfov a fostului concurent de la ”Burlăcița”, iar tânărul a fost dus la audieri la sediul DIICOT Brașov. Cu toate că procurorii au decis reținerea iordanianului pentru 24 de ore, magistrații de la Tribunalul Brașov au respins propunerea de arestare preventivă. În schimb, au luat măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.

Suhaib nu are voie să părăsească teritoriul României decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar. Și, mai mult decât atât, iordanianul, care are statut de refugiat, nu are voie să comunice cu persoana vătămată și nici cu martorii din dosarul în care este implicat.(CITEȘTE ȘI: AVEM ULTIMELE IMAGINI CU BURTICA DE GRAVIDUȚĂ A CUNOSCUTEI ȘTIRISTE DE LA ANTENĂ!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)