Scandalul care zguduie lumea fotbalului! Doi impresari au ajuns în instanță și se acuză de lucruri grave: ”Ai distrus viețile unor băieți inocenți!”

Un dosar prin care se cerea ștergerea unor postări de pe Facebook, înregistrat la Judecătoria Sibiu, a scos la suprafață unul dintre cele mai tensionate și explozive conflicte din zona fotbalului mic românesc. În centrul lui se află Tegbo Dum Mene Best, fost fotbalist în ligile inferioare din România, devenit ulterior scouter și intermediar de jucători africani, și Ibe Onyekachi Michael, de asemenea impresar sportiv. Conflictul dintre cei doi a scos la iveală acuzații extrem de grave: exploatare de jucători, clauze abuzive, înșelăciune și chiar referiri la activități de proxenetism.

Nigerianul Tegbo Best a petrecut aproape un deceniu în ligile mici din România, iar din 2023 a intrat în zona transferurilor de jucători. Se prezintă drept scouter ((o persoană care caută și identifică jucători talentați), însă este acuzat de un conațional de-al său, agent FIFA acreditat pe bune, că ar acționa ca un fals impresar, operând într-o zonă gri a regulamentelor.

Ibe Onyekachi Michael susține că l-a cunoscut pe Best în anul 2021, iar un an mai târziu i-a solicitat ajutorul pentru a identifica tineri fotbaliști cu potențial. Tensiunea dintre ei a început în același an, ”dat fiind comportamentul său agresiv față de fotbaliști”, după cum a susținut acesta în fața instanței. Acolo unde au ajuns după ce ani de zile și-au aruncat reciproc acuzații grave prin postări pe Facebook. Ibe Michael a mers într-un final la Judecătoria Sibiu pentru a lua măsuri. Odată cu cererea lui, au ieșit la suprafață dezvăluiri halucinante.

”Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Sibiu, reclamantul IBE ONYEKACHI MICHAEL a solicitat în contradictoriu cu pârâtul TEGBO DUM MENE BEST, emiterea unei ordonanţe preşedinţiale, prin care să dispună următoarele: -obligarea pârâtului ca, în mod provizoriu, până la soluționarea litigiului de fond, să înceteze publicarea oricăror afirmatii de natură să încalce drepturile reclamantului la onoare, reputație, demnitate și viață privată, precum comunicarea unor asemenea afirmaţii pe orice altă cale prin care pot ajunge în spaţiul public; -obligarea pârâtului ca, în mod provizoriu, până la soluționarea litigiului de fond, să înceteze transmiterea de mesaje private către terțe persoane cu privire la persoana reclamantului, în scopul de a-i încălca drepturile la onoare, reputație, demnitate și viață privată; -obligarea pârâtului la ștergerea postărilor în care face referire la soția sa, întrebuințându-i acesteia expresii jignitoare care îi lezează demnitatea: „proxenetă” şi „prostituată”; -obligarea pârâtului la eliminarea, cu titlu temporar, a conţinuturilor publicate de pârât în spaţiul public, ce vizează persoana reclamantului”.

În luna iulie 2024, Best ar fi făcut prima postare publică prin intermediul Facebook, respectiv pagina sa personală și prin intermediul paginii sale business, postând poza sa cu următoarea mențiune: „Tipul ăsta este un escroc… ia bani de la fotbaliști și refuză să facă ceea ce le-a promis”, „nu faceți afaceri cu el”, „a susținut că a jucat fotbal, dar nu poate fi găsit nicăieri”.

Ibe Michael precizează că aceste afirmații sunt false. În ce privește afirmația „ia bani de la fotbaliști și refuză să-și facă treaba”, precizează că pe tot parcursul profesional ca impresar, a reprezentat peste 40 jucători dintre care în prezent 20 fiind înregistrați pe Transfermarket (cea mai mare platformă fotbalistică din lume) evaluați la 725.000 euro. De asemenea, în afara de Tegbo Best, nimeni nu i-a reproșat nici public, nici în privat, ce îi este reproșat de către acesta.

Ibe Michael ”precizează că în anul 2025, a pierdut un jucător notoriu, în perioada în care Tegbo Best îi contacta apropiații, colaboratorii, jucătorii și posta în mediul online regulat aspecte care i-au adus grave atingeri atât pe plan pecuniar, psihologic cât și al imaginii”.

Tegbo Best este acuzat că a creat o pagină de Facebook în care l-ar fi denigrat pe conaționalul său și soția acestuia, afirmând printre altele: „toată lumea o cunoaște ca fiind o fostă p*****”.

Totodată, Tegbo Best spune despre Michael și soția sa: „Ei cumpără haine furate de la țigani și înșală fotbaliștii din ######”; „așa zisul agent de fotbal care lucrează noaptea la call center este foarte manipulator și deștept când vine vorba de a fura bani de la africanii săraci cu ajutorul soției lui”; „el nu are o licență FIFA dar mai degrabă o firmă intermediară”; „el a reușit să facă poze cu câțiva jucători dar asta nu înseamnă că are dreptul legal să facă transferuri”; „vorbește urât de toată lumea inclusiv de jucătorii pe care pretinde ci îi manageriază”; „soția lui care este cunoscută ca fiind o proxenetă…”.

Pe data de 5 ianuarie 2026 Best a postat din nou un atac la adresa lui Ibe Michael: „O sumă totală de 27.000 euro a fost plătită în contul tău și noi avem toate chitanțele”, „Ai distrus viețile unor băieți inocenți care au vrut să caute oportunități” , „Ai început un război cu un om care nu renunță până nu câștigă”.

În replică, avocatul lui Ibe Michael a depus la dosar licența FIFA a acestuia, plus o captură de ecran de pe Transfer Market de unde rezultă că are jucători în acest moment care peste 700.000 de euro și este evident că este o persoană publică. Mai mult, susține că ”are jucători la echipe mari de fotbal, la FCSB, peste tot, și în măsura în care un jucător vede genul acesta de scandal, reclamantul va fi afectat. Pârâtul a depășit rezonabilitatea, a făcut afirmații grave…Perioada de Mercato a fost cea mai slabă perioadă pentru reclamant, inclusiv un jucător mare de la FCSB a plecat. Nimeni nu vrea să se asocieze cu o persoană care, într-un fel sau altul, este acuzată ca furat de la copii din Nigeria, că soția sa este proxenetă”, a precizat apărătorul nigerianului.

Pe de altă parte, Tegbo Best este și el subiectul unei anchete jurnalistice, realizate de GSP, care îl pune într-o lumină deloc favorabilă: fost fotbalist ajuns „scouter” este prezentat ca un posibil impresar care operează fără licență FIFA, aducând jucători africani în România și plasându-i în cluburi din ligile inferioare pe baza unor contracte considerate dezechilibrate, cu comisioane și clauze dure.

Acesta se apără și susține că doar recomandă jucători și nu face transferuri oficiale, însă investigația îl descrie ca fiind implicat într-un sistem controversat, cu multe semne de întrebare legate de modul în care sunt tratați fotbaliștii.

Una peste alta, în acest conflict Ibe Michael n-a reușit să-i convingă pe judecători că Tegbo Best ar sta în spatele postărilor acuzatoare, instanța spunând că nu există dovezi clare în acest sens, mai ales că multe mesaje provin de la conturi anonime.

În plus, judecătorii au considerat că situația e prea complicată pentru o procedură rapidă și că ar fi nevoie de un proces pe fond ca să se lămurească tot conflictul. Rezultatul: cererea a fost respinsă, iar Ibe a rămas să plătească și cheltuieli de judecată.

Citește și: Lovitură pentru Gabi Tamaș! Ce s-a întâmplat cu procesul care i-a afectat imaginea în 2022