Scandalul cu iz penal din familia lui Yamato Zaharia continuă: intră “în scenă” un alt personaj! “Chelneraşul” de pe TikTok, vizat în dosar

Scandalul cu iz penal dintre Yamato Zaharia, tatăl său, Amato, și fratele lui Ovidiu Neveu, Pavarotti, este departe de a se termina. De data aceasta, au apărut și alte persoane implicate, împotriva cărora cei doi au depus plângere penală. Mai exact, este vorba despre un individ de pe TikTok, pe numele său Mario Stan, care a distribuit pe rețelele de socializare o înregistrare audio privată, în mod ilegal. Acum, atât el, cât și ceilalți complici, în frunte cu Pavarotti, vor trebui să răspundă în fața legii pentru acțiunile lor. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, atât Yamato, cât și tatăl său, au oferit declarații referitoare la acest subiect.

Întreaga situație a izbucnit anul trecut, atunci când fratele lui Ovidiu Neveu, Pavarotti, a amenințat că va face publice niște înregistrări audio care îl vizau pe Amato Zaharia, dar și pe fiul său, Yamato. La vremea respectivă, autoritățile și-au făcut treaba, iar fratele lui Neveu a fost condamnat la 3 ani jumătate de închisoare, însă, cu ajutorul bunăvoinței președintelui Federației Române de Kempo, pedeapsa lui a fost suspendată. Când toată lumea credea că apele s-au liniștit, au apărut noi „intermediari”, care s-au vrut a fi justițiari pe TikTok, fără să-și dea seama că ceea ce făceau, de fapt, era o infracțiune.

Vorbim aici despre Mario Stan, acest „justițiar”, care încerca să arate publicului, în mod ilegal, cum „stă treaba”. Bine, toate acestea de la distanță, deoarece respectivul nici măcar nu se afla în țară, fiind stabilit în Spania. Și iată cum „chelnerașul”, care nici măcar nu era implicat în mod direct în toată această situație, va trebui să dea cu subsemnatul pe la poliție pentru infracțiunea comisă.

Amato Zaharia: „Ei poate nu știu, dar s-a comis o infracțiune foarte gravă”

Demersurile legale au fost făcute de campionul mondial și de tatăl său, iar acum, urmează să vedem cum se vor răsfrânge acțiunile celor implicați asupra lor.

Amato Zaharia: Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. După cum știți, anul trecut au fost niște anchete, referitoare la niște înregistrări obținute prin mijloace ilegale, trunchiate, scoase din context, multe dintre ele, au făcut obiectul unui dosar penal, iar singurul care a fost găsit vinovat a fost fratele lui Neveu, Pavarotti, care a și fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare. Problema este și conștiința mea, care nu mă lasă să îi văd pe oameni la greu, mai ales că până aproape la 60 de ani a fost singura plângere penală pe care am făcut-o în viața mea, pentru că mie mi-a plăcut întotdeauna să rezolv lucrurile bărbătește, cavalerește.

Pavarotti a fost condamnat, eu, după vreo 3 luni și ceva m-am dus la judecător, am făcut o depoziție frumoasă, favorabilă lui, a fost pus în libertate și din pedeapsa cu executare i s-a dat pedeapsă cu suspendare, practic, l-am scos din închisoare. L-am scos ca să înceapă, de data aceasta, să facă tot felul de infracțiuni împotriva mea, cu complici, cu interpuși. Din păcate, am fost obligat, din cauza acestor atacuri și infracțiuni, să depun plângere penală.

Am depus plângere împotriva tuturor complicilor, tuturor celor au postat sau au repostat tot felul de materiale audio obținute prin mijloace ilegale. Ei poate nu știu, dar s-a comis o infracțiune foarte gravă, inclusiv complicitate la șantaj, pentru că, în acest fel. fratele lui Neveu, Pavarotti, a reluat infracțiunea de șantaj. Acum, vom vedea ce se va întâmpla pe viitor.

Yamato Zaharia: Ei au devenit complici, alături de Pavarotti, care a fost condamnat, în acest dosar, dar datorită bunăvoinței tatălui meu, care a dat o declarație favorabilă, a primi suspendare, pentru că tatăl meu și-a dorit ca Pavarotti să fie alături de copiii lui, de familia lui. Acum am depus plângere împotriva tuturor complicilor și tuturor celor care au distribuit acest material. Lăsăm legea să își urmeze calea, pentru că dacă am fi trăit alte vremuri, situația s-ar fi rezolvat altfel, dar acum, dacă atingi pe cineva, merge și își face plângere penală, așa vom face și noi, pentru că așa este frumos, să lăsăm organele abilitate să-și facă treaba, așa cum s-a întâmplat și acum un an, când toate aceste materiale au fost analizate de către autorități și s-a concluzionat că nu a fost vorba de nicio infracțiune, de niciun blat, și nimic de genul acesta.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.