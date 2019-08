Scannerul folosit în curtea lui Gheorghe Dincă a rămas fără baterie

Continuă ancheta în cazul crimelor din Caracal, iar anchetatorii verifică fiecare metru pătrat din curtea lui Gheorghe Dincă. Specialiștii au adus un scanner performant pentru a scana terenul din curtea locuinței criminalului.

La un moment dat, scannerul a dat semne de ”oboseală”, din cauză că a rămas fără baterie. Între timp, situația s-a rezolvat, iar căutarea de noi indicii este în plină desfășurare. 65 de oamenii sunt prezenți la ”Casa groazei” din Caracal, asta în timp ce soția și copiii lui Gheorghe Dincă sunt audiați la DIICOT.

Au fost descoperite multe oase în curtea lui Gheorghe Dincă, unele dintre ele de origine animală. Însă anchetatorii au găsit și oase care vor fi supuse expertizei, pentru a stabili, cu precizie dacă sunt sau nu rămășițe umane.

”Gheorghe Dincă are o inteligență nativă”

Conform avocatului familiei Melencu, Gheorghe Dincă este ”boierul acestei cercetări” și chiar se crede, nici mai mult și nici mai puțin, decât ”șeful anchetei”. Tonel Pop susține că ”Monstrul din Caracal” are o inteligență nativă, ”din aceea de țăran”, lipsită de ”finețuri”.

„Gheorghe Dincă nu are o inteligență sub medie. Are o inteligență nativă, din aceea de țăran, nu o inteligență de finețuri. Are o tactică, o perseverență, o memorie și o putere de simulare și disimulare, înglobate într-o ironie incredabilă. El se crede șeful acestui anchete, zâmbește și îl simt, am stat lângă el la un metru. El se simte boierul acelei adunări: de polițiști, de avocați, de procurori. Are sticla cu apă rece. Merge și ia masa. El este boierul acestei cercetări cel puțin în imaginația lui”, a precizat avocatul Tonel Pop la Antena 3.