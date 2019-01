Scene uluitoare la ”Asia Express”! Vedetele au cerșit în India

Noul sezon din Asia Express este gata să înceapă! Drumul Elefantului le-a dat bătăi de cap concurenţilor. Deși, la plecare, vedetele, între care Bianca Drăgușanu, Jojo, Ruby sau Paul Ipate erau curajoase și optimiste, nici prin cap nu le-a trecut va fi extreme de greu.

Bianca Drăgușanu și sora ei, Jojo și Paul Ipate, Ana Morodan și Adrian Teleșpan, Anca Sigartău și fiul ei, Cosmin Seleși și Șerban Copoț, Ruby și iubitul ei, Cocuța și Bogdan Boantă, Margherita de la Clejani și Iuliana Luciu, CRBL și Oase sunt vedetele care au fost nevoite să își găsească singure mâncare, cazare și transport pentru a ajunge la destinația finală. Cu doar un dolar pe zi.

„După patru zile aici ai murit. Doamne fereşte. Uită-te şi tu de cinci, şase ore ce facem! În patru zile am murit. Ce, ai înnebunit la cap?”, i-a spus Bianca Drăguşanu surorii sale.

Astfel, s-a ajuns la cerșit! „Vă rog! Nu am bani, nu am nimic. Îmi puteţi da ceva de de băut fără bani, vă rog? Te rog! Mă poţi ajuta? Nu am bani şi vreau să beau ceva!”, s-a rugat Marga de un vânzător.

„Asia Express” revine!

Cel de-al doilea sezon al emisiunii va avea trei zile de difuzare: duminică, luni și marți, de la ora 20.00. Fiecare etapă se va desfășura pe parcursul a trei zile, iar perechile care se clasează pe ultimele locuri sau sunt nominalizate de către ceilalți concurenți vor intra la „Cursa pentru ultima șansă”. Vedetele implicate în drumul Elefantului au avut multe probe dificile de trecut, dar prezentatorii au văzut şi partea frumoasă a lucrurilor.