Schimb dur de replici între Bianca Drăgușanu și Teo Trandafir, în direct

Vestea că Bianca Drăgușanu s-a despărțit de Victor Slav a șocat pe toată lumea. La câteva zile, s-a aflat și faptul că vedeta are un nou iubit, un englez de 30 de ani, pe nume Tristan Tane. Blondina a fost prezentă în emisiunea lui Teo Trandafir și a povestit în ce stadiu este relația cu Victor, dar a vorbit și despre noul bărbat din viața ei.

Bianca a povestit că Tristan Tate, noul său iubit, nu știa cine este și nu știa că aceasta este prezentatoare TV. ”Mi-am dat seama că avem mai mulți prieteni în comun, după care am ieșit. Apoi am fost prinși de paparazzi, iar eu sunt aici nevoită să vin și să spun: Da, Teo, am ieșit, îmi asum!”, a spus vedeta.

La un moment dat, Teo Trandafir a vut să clarifice faptul că Bianca a decis să vină în emisiune să și lămurească lucrurile, nicidecum nu ar fi fost obligată. ”Există niște inexactități. 1. Nu ești nevoită pentru că nu faci nimic din ceea ce nu-ți dorești. În momentul în care nu îți mai dorești această conversație ești liberă să te ridici și să pleci. 2. Nu ți-am pus nicio întrebare care să te fi vexat. Și 3, Tot din calculator a reieșit că înainte de a fi nevoită să-mi dai mie explicații, tu te-ai pupat pe gură cu omul.”, a spus Teo Trandafir.