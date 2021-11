Schimbare majoră la Puterea Dragostei! Se pregătește un nou sezon, dar nu se va mai filma în Turcia

Se pregătește un nou sezon Puterea Dragostei! Show-ul nu se va mai filma în Turcia, ci se mută în… Capitală.

Sezonul 5 al emisiunii ”Puterea Dragostei” se va filma în București, după ce primele patru sezoane au fost filmate în Turcia. Telespectatorii și noii concurenți vor avea parte, cu această ocazie, de o experiență unică și… plină de surprize.

Cei care au împlinit vârsta de 18 ani și își doresc să își găsească sufletul pereche se pot înscrie la casting accesând linkul casting.kanald.ro. Acolo trebuie să răspundă cu sinceritate la întrebările afișate. Startul înscrierilo s-a dat, iar Cristina Dorobanțu așteaptă cu nerăbdare să îi cunoască pe noii concurenți.

”Casa Puterea Dragostei se mută în România și un nou sezon al show-ului, în care doar iubirea va conta, se pregătește la Kanal D”, au anunțat producătorii emisiunii matrimoniale pe Instagram. (CITEȘTE ȘI: ȘTEFAN MANOLACHE S-A DESPĂRȚIT DE ANDREEA! FOSTA CONCURENTĂ DE LA PUTEREA DRAGOSTEI, ÎNȘELATĂ DE ”PRINȚIȘORUL TAXIURILOR” CU O MINORĂ?!)

Andreea Mantea a moderat emisiunea în primele 2 sezoane

Andreea Mantea a moderat emisiunea Puterea Dragostei, timp de două sezoane. În cel de-al treilea sezon, vedeta a decis să-și dea demisia. Prezentatoarea TV mărturisea la vremea respectivă că a luat această hotărâre pentru fiul ei.

Micuțul David suferea pentru că era departe de casa și prietenii lui. (VEZI ȘI: LA CE VÂRSTĂ FRAGEDĂ ȘI-A ÎNCEPUT ANDREEA MANTEA VIAȚA AMOROASĂ. VEDETA KANAL D A RECUNOSCUT TOT)

”Am renunțat la această emisiune nu pentru că mi-a fost greu, nu pentru că mi-a fost rău! Am renunțat tocmai pentru că era prea frumos! Adică… concurenții aveau atât de multe trăiri și lucruri frumoase! Aveam senzația că viața mea e pusă pe pauză, că niciodată nu aveam timp să vin acasă, aveam senzația că niciodată nu aveam timp să fac nimic din ce-mi doream! Am ales să rezist pentru că îmi plăcea foarte mult! Dar am luat această hotărâre pentru David! Nu mai era vorba despre mine! Toată tinerețea mea am lucrat și nu am ținut cont unde mergem, cât durează”, mărturisea Andreea Mantea.