Schimbare radicală de vreme. El Niño se intensifică și aduce temperaturi și fenomene extreme

Schimbările recente din sistemul climatic global indică posibilitatea dezvoltării unui nou episod El Niño în cursul acestui an, fenomen care ar putea influența semnificativ evoluția vremii la scară largă. Datele actuale sugerează o încălzire progresivă a apelor din Pacificul ecuatorial, un semnal tipic pentru trecerea către faza caldă a ciclului climatic cunoscut sub numele de ENSO.

Modelele climatice arată că această evoluție ar putea continua în lunile următoare, cu șanse tot mai mari ca fenomenul să se consolideze până spre finalul anului. Cu toate acestea, există încă incertitudini legate de intensitatea exactă pe care o va atinge. Unele scenarii indică posibilitatea unui episod moderat sau puternic, însă nu există consens privind apariția unui eveniment extrem.

Schimbare radicală de vreme

În paralel, observațiile din teren și din satelit evidențiază modificări importante în mai multe regiuni ale globului. În Pacificul de Vest, de exemplu, s-a remarcat formarea simultană a mai multor cicloane tropicale în apropierea ecuatorului, o situație rar întâlnită. Aceste sisteme s-au dezvoltat inclusiv în zone unde, în mod obișnuit, astfel de fenomene sunt puțin probabile, ceea ce ridică semne de întrebare privind schimbările din dinamica atmosferică.

Aceste evoluții sunt corelate cu încălzirea apelor oceanice și cu reorganizarea circulației atmosferice la nivel global. În astfel de condiții, riscul de fenomene meteo extreme crește în anumite regiuni, inclusiv precipitații abundente, furtuni intense sau episoade de secetă severă, în funcție de zonă.

În același timp, situația din regiunea arctică atrage atenția cercetătorilor. Gheața marină se află la un nivel redus pentru această perioadă a anului, iar tendința de scădere nu se limitează doar la suprafață, ci afectează și grosimea și masa totală a stratului de gheață. Această slăbire a gheții înainte de sezonul cald poate accelera procesul de topire în lunile următoare.

Legătura dintre aceste fenomene aparent îndepărtate geografic devine relevantă în contextul interacțiunilor climatice globale. El Niño are capacitatea de a modifica tiparele de circulație a aerului, influențând inclusiv zonele polare. Schimbările de presiune atmosferică din Pacificul de Nord pot contribui la transportul maselor de aer mai cald către anumite regiuni arctice, favorizând topirea accelerată a gheții.

Privind spre viitor, atenția specialiștilor se îndreaptă deja către sezonul rece din 2026–2027. Un factor important în acest context este comportamentul vortexului polar, un sistem atmosferic care joacă un rol esențial în distribuția aerului rece din emisfera nordică. Stabilitatea acestuia poate fi afectată atât de încălzirea Arcticii, cât și de influențele provenite din zona tropicală.

Un vortex polar destabilizat poate permite aerului rece să coboare spre latitudini mai joase, generând episoade de frig intens în Europa sau America de Nord. În același timp, pot apărea alternanțe bruște între perioade de temperaturi ridicate și valuri de frig, ceea ce duce la o creștere a variabilității meteorologice.

