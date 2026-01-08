Școlile din România care rămân închise pe 9 ianuarie. Cursurile se suspendă

Un val de vreme severă, caracterizat prin ninsori abundente, temperaturi scăzute și probleme majore în infrastructura de utilități, a determinat suspendarea cursurilor cu prezență fizică în mai multe unități de învățământ din România, pentru zilele de 8 și 9 ianuarie 2026.

Decizia a fost luată ca urmare a dificultăților întâmpinate în asigurarea condițiilor minime necesare desfășurării procesului educațional, precum alimentarea cu energie electrică, furnizarea agentului termic și accesibilitatea drumurilor.

Școlile din România care rămân închise pe 9 ianuarie

Problemele generate de condițiile meteorologice au afectat în special zonele rurale și localitățile unde infrastructura este mai vulnerabilă la fenomene extreme. În județul Hunedoara, situația creată de întreruperile de curent electric și de imposibilitatea asigurării încălzirii a dus la suspendarea cursurilor la Școala Primară General Berthelot și la Școala Gimnazială Răchitova. Drumurile greu practicabile au contribuit, de asemenea, la luarea acestei măsuri, accesul elevilor și al cadrelor didactice fiind serios îngreunat.

O situație similară se înregistrează și în județul Mehedinți, unde Școala Gimnazială Balta nu va desfășura cursuri cu prezență fizică în intervalul menționat. În această zonă, condițiile meteo au afectat atât rețeaua de electricitate, cât și posibilitatea asigurării temperaturilor adecvate în spațiile de învățământ, ceea ce a făcut imposibilă continuarea activităților în format clasic.

În județul Sălaj, mai multe unități de învățământ au fost incluse pe lista celor care își suspendă temporar activitatea. Este vorba despre Școala Gimnazială Nr. 1 din comuna Marca, Școala Primară din localitatea Glod și Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” din municipiul Zalău. În aceste cazuri, dificultățile sunt legate atât de alimentarea cu energie electrică, cât și de condițiile de deplasare, care au devenit periculoase din cauza poleiului și a acumulărilor de zăpadă.

În județul Galați, autoritățile locale și conducerile unităților de învățământ au decis adaptarea activităților școlare prin mutarea cursurilor în mediul online. Liceul Tehnologic „Radu Negru” va desfășura cursuri online în zilele de 8 și 9 ianuarie, în timp ce Grădinița „Sfântul Stelian”, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 din Galați, va recurge la acest format doar pe data de 8 ianuarie. Această soluție a fost aleasă pentru a evita întreruperea completă a procesului educațional, în condițiile în care infrastructura permite desfășurarea activităților la distanță.

