Scutul de forare „Sfânta Maria” a terminat primul tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa

Proiectul Magistralei 6 de metrou din București avansează vizibil pe teren. Scurtul de forare TBM „Sfânta Maria” a parcurs primul segment subteran de aproape 1 km, între viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa. Dificultățile de finanțare pun în pericol ritmul lucrărilor, potrivit Capital.ro.

Scutul de forare „Sfânta Maria” a realizat până în prezent un tunel subteran de 902,04 metri și a montat 602 inele de beton. Acest segment leagă zona viitoarei stații Tokyo (în proximitatea Mall Băneasa) de stația Aeroport Băneasa. Utilajul a fost lansat pe 9 aprilie 2025 și a ajuns la destinație în jurul orei 12:15, după mai bine de patru luni de lucru.

