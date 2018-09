Se ceartă cu toată lumea la “Te vreau lângă mine“, iar telespectatorii nu o mai vor!

Odată cu Andreea Mantea la cârma emisiunii “Te vreau lângă mine“, s-au produs și alte schimbări în ceea ce privește show-ul de la Kanal D. Prezentatoarea a observat că sun foarte mulți telespectatori care nu o mai vor pe Niky, deoarece a ajuns să se certe cu toată lumea.

Astfel, Andreea a decis ca publicul să decidă dacă Niky va mai rămâne în emisiune sau va pleca acasă. „Sunt foarte curioasa sa aflu mai multe amanunte. Vreau sa stiu ce s-a intamplat azi-noapte in Casa Iubirii, daca s-au inteles, daca a sforait careva. Chiar exista astfel de probleme in cuplu. Am inteles de la colegii mei ca s-a intamplat ceva neasteptat. Cand dam de bine, trebuie sa se intample ceva! Sa aflam ce a fost acolo necurat.

Ascult sfaturile pe care mi le dati si o sa va indeplinesc dorintele destul de greu asa cum pot. Am primit multe mesaje: multi telespectatori o vor afara pe Niki. Asa cum am facut cu Cristian, o sa va rog pe dvs sa votati. Nu o lua personal, chiar nu e personal, telespectatorii decid daca trebuie sa ramana in emisiune sau nu„, a declarat Andreea Mantea.

Au fost difuzate apoi imagini surprinse cu camera ascunsă. „Ai o atitudine de ‘ma doare in cot‘”, i-a reproșat Andreea Mantea lui Niky.

„Am vazut ca multi isi doresc sa plec, am vazut mesajele. Am observat ca atunci cand spui lucrurile verde in fata, multi sunt deranjati. Am avut intrigi cu diversi colegi, telespectatorii au vazut ca sunt mai certareata, e normal ca oamenii sa fie deranjati„, a încercat Niky să se justifice.