Se complică ancheta în cazul de pe Apărătorii Patriei unde o femeie de 35 de ani a murit! Unul dintre șoferi a ieșit pozitiv la testul antidrog

Se complică situația în cazul morții femeii de 35 de ani pe trecerea de pietoni din zona Apărătorii Patriei. Unul dintre șoferi ar fi ieșit pozitiv la drugtest.

Un accident rutier cutremurător a zguduit Capitala, lăsând o familie în stare de șoc. Evenimentul s-a petrecut ieri, 13 octombrie, pe Șoseaua Berceni, unde o femeie a fost lovită mortal pe trecerea de pietoni, în timp ce încerca să traverseze regulamentar, iar fiica sa de doar doi ani a suferit răni grave și se află în prezent sub supraveghere medicală atentă.

Noi informații în cazul morții femeii de 35 de ani

Situația în cazul tragediei de pe trecerea de pietoni din zona Apărătorii Patriei se complică după ce autoritățile au anunțat că unul dintre șoferii implicați a ieșit pozitiv la testul antidrog, potrivit Antena 3 CNN. Această descoperire adaugă un nou element grav anchetei. Ancheta continuă pentru a stabili exact dacă s-au consumat sau nu substanțe.

Potrivit autorităților, incidentul implică două mașini, iar ancheta preliminară a relevat că una dintre acestea circula cu viteză excesivă în momentul impactului. Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul tragediei, confirmând că femeia respecta regulile de circulație și traversa regulamentar. Scenele sunt descrise de martori ca fiind de coșmar, cu mașinile avariate și panică în jur.

În urma impactului, mama a decedat pe loc, iar fiica ei, o fetiță de numai doi ani, a fost transportată de urgență la Spitalul „Marie Curie” din Capitală. Copila a suferit un traumatism cranian sever, leziuni cervicale, fractură de femur și contuzii toracoabdominale. Medicii au intervenit, efectuând operația pentru fractura de femur pe timpul nopții. Potrivit personalului medical, fetița este acum stabilă din punct de vedere hemodinamic și conștientă, aflându-se sub monitorizare atentă pentru a preveni orice complicații ulterioare.

„În urma cercetărilor desfășurate la fața locului până la acest moment, s-a stabilit că, pe lângă autovehiculul care a acroșat inițial cei doi pietoni, în evenimentul rutier au fost implicate alte două autovehicule aflate în trafic, în coloana aflată în așteptare, pe sensul opus de circulație. Din verificările efectuate, a rezultat că, în urma impactului inițial, victima, o femeie în vârstă de 35 de ani, a fost proiectată pe sensul opus, unde ar fi avut impact cu alte două autovehicule. Conducătorul auto care a surprins și accidentat inițial pietonii a fost testat preliminar cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind negativ. Toți cei trei șoferi au fost conduși la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice, conform prevederilor legale. Cercetările sunt în curs de desfășurare pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun”, potrivit Poliția Română.

