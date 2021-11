Se complică lucrurile! Iubitul lui Carmen de la Sălciua și încă soția acestuia au ajuns în fața instanței. Cei doi nu mai divorțează la notar. „Mă târâie prin tribunale”

Sandalul iscat după ce Carmen de la Sălciua și actualul său iubit și-au oficializat relația pare să fie departe de a ajunge la final. Dacă înainte Bianca Corcheș și Marian discutau de un divorț la notar, acum războiul dintre cei doi s-a adâncit, iar divorțul se pare că va avea loc în instanță.

Acum, însă lucrurile par că au luat o întorsătură neașteptată, iar cei doi vor ajunge la tribunal pentru divorț. Se pare că această decizie îi aparține bărbatului, care este hotărât să meargă până la capăt.

„Dacă și-ar fi dorit atât de mult să divorțeze, cred că ar fi terminat și nu mă târâia prin tribunale. Eu i-am spus exact cerințele mele și ce mi-am dorit, ceea ce era și normal să se întâmple și să-mi dea cum am spus. Nu a vrut acest lucru, a spus că o să ne vedem în instanță și ce decide instanța aia îmi va da. Până atunci, nimic”, a declarat Bianca Corcheș, la Antena Stars.

Iubire sau răzbunare?

Mai mult, Bianca Corcheș a declarat că relația soțului său cu Carmen de la Sălciua este una de fațadă. Aceasta a spus că bărbatul își dorește să se răzbune pe ea, acesta fiind motivul pentru care a început relația cu artista și nimic mai mult.

„Nu are nicio dovadă că eu am călcat strâmb. El își dorește divorțul ca să fie cu Carmen. Oricum e liber și își trăiește așa – zisa iubire. Eu nu cred în această poveste de dragoste. El mi-a spus că a vrut să-mi dea lovitura asta pentru a simți și eu ceea ce a simțit și el în acel moment în care eu am ieșit la o cafea cu un băiat, când mi-a scris alt băiat pe facebook, să simt și eu durerea. Nu cred în iubirea lor, clar nu cred”, a mai spus Bianca Corcheș.

