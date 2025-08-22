Se face lumină în cazul morții lui Hulk Hogan. Ce s-a întâmplat cu vedeta în ultimele clipe de viață e de-a dreptul teribil

Hulk Hogan a murit la 71 de ani în urma unui stop cardiac, fiind diagnosticat cu mai multe afecțiuni, în timp ce se recupera acasă după o intervenție chirurgicală suferită la coloana vertebrală.

Potrivit TMZ, familia regretatului star WWE nu a putut să accepte verdictul medicilor legiști și a pornit propria anchetă. Surse apropiate de caz au dezvăluit că Hogan ar fi decedat în urma unu malpraxis.

Se pare că operația suferită la coloană nu ar fi fost efectuată conform procedurii standard, astfel că există bănuiala că doctorul chirurg a greșit fundamental intervenția. Din această cauză, vedeta ar fi murit încet, dar sigur. În plus, Hulk ar fi resimțit permanent dureri îngrozitoare după operație, aspect anormal pentru astfel de cazuri.

Departamentul de Poliție din Clearwater a transmis că există o anchetă în desfășurare, însă nu pot confirma foarte multe detalii.

„Am fost în contact cu membrii familiei, inclusiv cu fiul său, Nick, și cu fiica sa, Brooke. Natura unică a acestui caz ne-a obligat să intervievăm mai mulți martori și să solicităm dosare medicale de la toate unitățile spitalicești în care a fost internat. Când vom avea un rezultat, revenim cu mai multe detalii”, a transmis purtătorul de cuvânt al poliției.

Ce s-a întâmplat în timpul operației

Conform surselor, chirurgul i-ar fi secționat nervul frenic, esențial în procesul respirator. Fostul wrestler acuza mereu dificultăți în respirație și dureri în zona operației, la aproape trei luni de la intervenție.

Hulk Hogan ar fi putut fi victima unei malpraxis medicale – malpraxis care l-ar fi putut costa viața – aceasta conform unor surse legate de cazul morții.

„Înainte să moară, s-a oprit brusc din respirat. Făcea exerciții de recuperare în sufragerie”, susține soția Sky.

În ciuda celor mai bune eforturi depuse de paramedicii, Hulk Hogan a decedat la fața locului.

