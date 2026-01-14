Acasă » Știri » Se schimbă legea. Ce vor păți șoferii care nu își achită amenzile la timp

Se schimbă legea. Ce vor păți șoferii care nu își achită amenzile la timp

Ministerul Dezvoltării a lansat marți seara în procedură de transparență decizională un amplu proiect de lege care propune modificări semnificative în funcționarea administrației publice locale, cu impact direct asupra șoferilor și asupra modului de recuperare a amenzilor contravenționale. Inițiativa legislativă introduce mecanisme mai stricte de sancționare a neplății amenzilor de circulație, precum și măsuri administrative menite să crească gradul de colectare a datoriilor către bugetele locale.

Una dintre cele mai importante schimbări vizează majorarea progresivă a amenzilor rutiere neachitate. Conform proiectului, amenzile care nu sunt plătite în termenul legal vor fi supuse unor creșteri succesive. Astfel, dacă suma nu este achitată în termen de trei luni de la data scadenței, cuantumul amenzii va fi majorat cu 30%. În situația în care plata nu este efectuată nici după șase luni, se va aplica o nouă majorare de 30%, ceea ce poate conduce la creșteri semnificative ale sumei inițiale datorate. Prin această măsură, autoritățile urmăresc descurajarea întârzierilor și responsabilizarea contravenienților.

Proiectul introduce și o legătură directă între plata amenzilor și dreptul de a conduce. Neachitarea amenzilor contravenționale timp de 90 de zile poate atrage suspendarea dreptului de a conduce autovehicule. Reluarea exercitării acestui drept va fi condiționată de achitarea integrală a amenzilor restante. Mai mult, documentul prevede posibilitatea reducerii perioadei de suspendare în cazul în care șoferul face dovada că și-a achitat toate obligațiile financiare către bugetul local al localității de domiciliu, inclusiv amenda care a stat la baza suspendării permisului.

La finalul perioadei de suspendare, titularul permisului de conducere va putea reintra în posesia acestuia doar dacă prezintă dovada achitării tuturor creanțelor provenite din amenzi contravenționale aplicate în calitate de conducător auto. Această prevedere consolidează principiul conform căruia drepturile administrative sunt strâns corelate cu respectarea obligațiilor legale și financiare.

Un alt capitol important al proiectului de lege se referă la ajustarea cuantumului amenzilor în funcție de nivelul autorității care emite hotărârea și de gravitatea potențială a contravenției. Sunt propuse limite mai ridicate pentru sancțiunile aplicate de autoritățile județene și de cele ale Municipiului București, precum și pentru autoritățile locale. Această diferențiere are ca scop adaptarea sancțiunilor la realitățile economice și sociale, dar și crearea unui sistem mai coerent și mai echitabil de penalizare a abaterilor.

În ceea ce privește recuperarea sumelor restante, proiectul aduce o noutate majoră prin posibilitatea ca organele fiscale locale să cesioneze creanțele rezultate din neplata amenzilor către executori judecătorești sau operatori specializați în recuperarea datoriilor. Această cesiune va putea include nu doar suma principală, ci și cheltuieli suplimentare și un profit pentru operatorii implicați, condițiile urmând să fie clar stabilite într-un contract. Măsura este menită să eficientizeze procesul de colectare și să reducă volumul de restanțe acumulate la nivel local.

De asemenea, proiectul prevede restricții administrative pentru persoanele care au datorii la stat. Concret, cei care nu și-au achitat obligațiile fiscale nu vor putea efectua tranzacții importante, precum vânzarea sau cumpărarea de autovehicule ori imobile. Această măsură urmărește să creeze o presiune suplimentară pentru conformarea voluntară și să prevină acumularea de datorii pe termen lung.

