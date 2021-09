Se va introduce certificatul verde pentru mall și restaurant? Ce spune Raed Arafat

Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit în cadrul unei emisiuni TV despre măsurile care ar putea fi luate în următoarea perioadă, în condițiile în care rata de incidență va crește.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență – DSU, Raed Arafat, a vorbit la Digi24 despre noile măsuri care ar putea intra în vigoare, în condițiile în care rata de infectare va depăși 3 la mia de locuitori. În cursul zilei de miercuri, oficialul a declarat faptul că există o posibilitate să se introducă certificatul verde la restaurant sau la mall, dacă incidența crește peste pragul amintit anterior.

„În loc să închidem anumite localuri, ideea e să se intre în aceste localuri pe baza acestui certificat. Este o măsură pentru a limita impactul economic al pandemiei. Bineînțeles, mai sunt și alte condiții: organizarea de conferințe, congrese, dacă te duci în anumite locații în spații închise, dacă este incidența mai mare sau în anumite situații să folosești această modalitate de verificare”, a spus Raed Arafat, la Digi 24.

„Există aplicație (…) și permite prin telefon să verifici certificatul unei persoane fără să stochezi datele. Aceasta este soluția pe care o folosesc mai multe țări europene și este una dintre soluțiile care pot sprijini limitarea închiderii totale a unor activități economice. Nu va fi diferență (față de aplicația folosită în Franța – n.r.). A fost o discuție cu colegii de la STS și au explicat că aplicația este valabilă, poate să fie folosită. Mi se pare că e aceeași aplicație care o folosesc și francezii, pentru că e același concept al certificatului verde și poate citi orice certificat verde european, nu numai pe cel românesc”, a mai spus acesta.

Raed Arafat: ”În ultima perioadă am avut şi persoane mai tinere decedate, care erau fără comorbidităţi ”

Secretarul de stat în MAI a vorbit în timpul unei ședințe la Palatul Victoria, despre situația Covid-19 din țara noastră. Potrivit medicului, un procent semnificativ din persoanele decedate din cauza infecției cu Covid-19 a fost reprezentat de persoane tinere, dar nevaccinate.

„De la începutul pandemiei până în prezent, 86% din totalul deceselor au fost la persoane de peste 60 de ani, dar reamintesc că în ultima perioadă am avut şi persoane mai tinere decedate, care erau fără comorbidităţi şi erau nevaccinate.

Creşterea este una importantă şi care a dus la creşterea numărului cazurilor din terapie intensivă de la 67 de pacienţi în ATI la începutul lunii iulie la 523 de pacienţi în ATI în ziua de astăzi şi vreau să subliniez că în ultimele 24 de ore au intrat în ATI peste 50 de pacienţi.

La decese, am avut o perioadă în care numărul deceselor era unul mic, deci chiar şi un deces pe zi am avut, şi în ultimele zile am ajuns la 39 de decedaţi şi am ajuns chiar la 45 de decedaţi”, a precizat acesta.

Sursă foto: Pixabay