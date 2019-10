Se zice că are cel mai mare salariu de la Pro TV, dar să vezi ce mașină are Andreea Esca și câți bani a costat

Dacă la începutul carierei Andreea Esca se plimba la volanul unei Dacii, acum celebra prezentatoare deține un autoturism de lux în valoare de 50.000 de euro.

Andreea Esca este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare din România, dar și una dintre cele mai bine plătite. Nu de puține ori s-a vehiculat suma pe care ar încasa-o de la Pro TV, și-anume 40.000-50.000 de euro lunar.

Pentru că, așa cum este în cazul tuturor, dar și în ceea ce o privește, începutul de carieră nu a fost plătit ”regește”, Andreea Esca nu-și permitea atunci să-și satisfacă orice moft, drept dovadă că mașinile pe care le conducea în acea perioadă au fost o Dacie și un Cielo.

Odata ce a devenit faimoasa, prin postul de prezentatoare de stiri de la Pro TV, si, implicit, multumita salariului mare, si-a permis sa treaca la modele mult mai scumpe. Astfel a ajuns sa conduca Mercedes, brand despre care spune ca s-a atasat.

„Am condus multe masini pana acum. Prima mea masina a fost o Dacie si eram atat de incantata de ea incat, dupa terminarea programului, ma ofeream sa duc pe toata lumea acasa. Dupa Dacie, am avut un Cielo si tot asa. Am luat masinile treptat, intr-o ordine fireasca, crescatoare, si m-am oprit la Mercedes si cred ca aici voi ramane“, a dezvaluit Esca pentru gentlemanscar.ro.

Mașina pe care o conduce acum este un Mercedes Clasa C,care valoareaza aproape 50.000 de euro.