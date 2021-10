Sebastian Chitoșcă, mesaj cu subînțeles pentru soția lui?! Ce a postat fostul concurent de la Survivor România pe Instagram

Sebastian Chitoșcă trece printr-o perioadă dificilă, după ce și-a anunțat fanii că s-a despărțit de soția lui. Iar ultimul mesaj postat pe contul său de Instagram a ridicat multe semne de întrebare în rândul urmăritorilor săi.

Sebastian Chitoșcă și Alexandra erau căsătoriți de șapte ani. După ce s-a întors din competiția de la Kanal D, Faimosul avea planuri mărețe. Voia să devină tătic! Însă… lucrurile s-au schimbat la 180 de grade.

Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate după mai multe neînțelegeri. Sebastian s-a întors în România și a părăsit domiciliul conjugal. Cu toate că a decis să-și vadă de viața lui, fanii fostului concurent al show-ului de la Kanal D cred cu tărie că el nu poate accepta atât de ușor despărțirea de soție. Iar ultimul mesaj publicat de Sebastian pare să fie cu subînțeles pentru… Alexandra. (CITEȘTE ȘI: S-AU RĂCIT RELAȚIILE DINTRE ZANNI ȘI SEBASTIAN CHITOȘCĂ DUPĂ TERMINAREA SHOW-ULUI „SURVIVOR ROMÂNIA”?! „NU E PREȘEDINTELE ROMÂNIEI ZANNIDACHE…”)

”Să am încredere în tine e decizia mea. Să îmi dovedești dreptatea e șansa ta”, a scris Sebastian pe Instagram.

Alexandra a cerut ordin de protecție

Colac peste pupăză, Alexandra a cerut ordin de protecție împotriva soțului ei. Timp de șase luni, Sebastian nu are voie să se apropie de ea la nici măcar 20 de metri. Altfel riscă să facă închisoare sau să plătească o amendă în valoare de 250.000 de euro.

Sebastian susține, însă, că nu a fost niciodată agresiv cu Alexandra și că de fapt ar fi fost influențată să ceară acel ordin de protecție. (VEZI ȘI: SEBASTIAN CHITOȘCĂ, MARCAT PE VIAȚĂ DE TRAUMA FRATELUI SĂU: “AVEA 1% ȘASE SĂ TRĂIASCĂ SAU SĂ RĂMÂNĂ LEGUMĂ”)

”Am primit o foaie ieri, ca am fost inlaturat de la apartament si 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri sa fiu langa aceasta femeie, daca o sa ma apropii de ea am de facut inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro. Nu i-am facut absolut nimic.

Am vazut ca scrie in declaratie, sunt si cateva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatalui ei care a fost martor si a spus cand a venit politia ca sunt agresiv verbal. Acolo e simplu, nu se accepta. N-am nicio problema ca a facut chestia asta. Eu l-am sunat pe tatal ei si i-am spus ca femeia asta n-o sa mai dea ochii cu mine pentru ca eu nu-mi doresc. Am si plecat din Germania ca sa nu mai fiu in stresul ala”, a mărturisit Sebastian recent.