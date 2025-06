Sebastian Dobrincu a descălțat-o pe fiica lui Virgil Ianțu pe Calea Victoriei! Tocurile jos, zâmbetul sus!

Calea Victoriei a fost martora unei apariții neașteptate! Protagoniștii noștri se plimbau la braț, cu zâmbetul până la urechi, de parcă erau singuri și nimeni nu îi putea vedea. CANCAN.RO are imagini de senzație cu Sebastian Dobrincu, care, aparent, a făcut o nouă „victimă”, pe nimeni alta decât fiica lui Virgil Ianțu, Jasmine. Presupuneri, deocamdată, nu știm care este natura relației lor, dar un lucru e cert! Se simt tare bine unul în compania celuilalt, iar frumoasa Jasmine este lipsită de inhibiții și a dat frâu liber pornirilor, de față cu toată lumea! În plus, Virgil Ianțu nu are niciun motiv să îi adreseze clasica întrebare : „Vrei să fii milionar?” O țară întreagă știe că stă bine la capitolul finanțe!

După ce s-a despărțit, din nou, de Ioana Ignat și după o relație-fulger cu Otniela Sandu, tânărul milionar nu pierde deloc vremea! Nu știm dacă și-a găsit sau nu fericirea în brațele fiicei lui Virgil Ianțu, însă cei doi par să aibă o relație destul de apropiată. Imaginile cu duo-ul neașteptat par mai degrabă desprinse dintr-o scenă de film. Îmbrăcați elegant și radiind de fericire, bruneta a făcut la un moment dat un gest neașteptat. Din nou, aveam impresia că privim o secvență regizată, cu un aer boem, pe străzile toride ale Bucureștilor.

CITEȘTE ȘI: Sebastian Dobrincu a ”lovit” cum numai el știe, după despărțirea de Otniela și Ioana Ignat: şi-a găsit refugiul! Avem imaginile

Se pare că soarele a ieșit pe strada lui Sebastian Dobrincu, întruchipat de simpatica Jasmine Ianțu. Sunt tineri, frumoși, celebri, dacă au și chimia necesară, ar putea forma cu succes cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc! Asta rămâne de văzut, în orice caz, tot de la noi veți afla toate noutățile!

Sebastian Dobrincu și Jasmine Ianțu, plimbare la braț pe Calea Victoriei

Viața sentimentală a milionarului a fost una destul de tumultuoasă în ultima perioadă și probabil își dorește să își găsească liniștea. În încercarea sa, l-am surprins, așa cum vă spuneam și în rândurile de mai sus, alături de fiica prezentatorului Virgil Ianțu. O prezență discretă în spațiul public, tânăra pare să bifeze cu succes toate atuu-urile necesare. Unde mai pui că pare și o fire dezinvoltă, care nu ține cont neapărat de părerile celor din jur. De ce spunem asta? E simplu! Cel mai probabil, plimbarea pe străzile Capitalei i-a dat ceva bătăi de cap, așa că, la un moment dat, fără să ezite, și-a dat jos sandalele cu toc și a început să pășească desculță pe asfalt.

NU RATA: Sebastian Dobrincu reia seria dezvăluirilor-șoc, după despărțirea de Ioana Ignat: ”Ți-ar plăcea să fii cu cineva care bea, care dă cu pumnul, care minte?”

Bineînțeles, Sebastian, ca un adevărat gentleman, i-a oferit brațul său, pentru a-i ușura puțin situația. Ambii erau îmbrăcați elegant, pesemne că înainte de a face scurta promenadă au mers la vreun restaurant. Milionarul purta un sacou bleumarin, o cămașă albă, jeansi și încălțăminte sport. Jasmine Ianțu a optat pentru un outfit all white, compus dintr-un corset cu un detaliu interesant în talie, pantaloni eleganți albi, geantă neagră și sandale cu toc (de care s-a lepădat imediat în momentul în care au devenit inconfortabile).

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.